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  4. Gün ağarırken facia: AVM yanıp kül oldu! Patlama görüntüleri dehşete düşürdü... Rusya'daki feci yangından sonra teyakkuza geçildi

Gün ağarırken facia: AVM yanıp kül oldu! Patlama görüntüleri dehşete düşürdü... Rusya'daki feci yangından sonra teyakkuza geçildi

09.12.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya güne büyük bir felaketle uyandı. Himki kentinde büyük bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yangın sırasında meydana gelen patlamaların görüntüleri dehşete düşürdü. Alevlerin 18 bin metrekarelik alana yayıldığı bildirildi. Binanın çatı kısmı tamamıyla yanıp kül oldu. Yetkililer hava kirliliği için teyakkuza geçerken yangında can kaybı da yaşandı.

Rusya'da Moskova bölgesine bağlı Himki kentinin en büyük alışveriş merkezi Mega Himki'de yerel saatle 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alışveriş merkezinde "OBİ" adlı mağazada başlayan yangına ilk olarak 11 yangın söndürme aracı ve 30 itfaiyeci müdahale etti.

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18 BİN METREKARE YAYILDI

Yangın sırasında patlamalar meydana gelirken, ilerleyen saatlerde alevler 18 bin metrekarelik alana yayıldı. Takviye kuvvetlerin de gönderildiği yangında binanın çatı kısmı tamamen yandı.

CAN KAYBI VAR

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, ilk bilgilere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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HAVA TEMİZLİK SEVİYESİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, yangının büyük bir kısmının kontrol altına alındığı bildirildi. Rusya Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Moskova Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise yangın nedeniyle yayılan dumanın hava kirliliği için risk seviyesine ulaşmadığı, ancak yangın bölgesine mobil kontrol aracı yerleştirilerek hava temizlik seviyesinin sürekli ölçüleceği aktarıldı.

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Moskova Bölge Savcılığı, yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Himki Kent Savcısı Denis Andreev'in olay yerine giderek inceleme yaptığı aktarıldı.

(İHA)

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