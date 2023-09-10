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Günde 2 kaşık yerseniz vücutta onarmadık yer bırakmıyor! Kolesterolü düzenliyor, kilo verdiriyor

10.09.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faydaları saymakla bitmeyen bu besin günde sadece 2 kaşık tükettiğinize vücudunuzu onarıyor. Özellikle sporcuların bu favori besini protein, yağ, lif, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin içeriklere sahip.

Günde 2 kaşık yerseniz vücutta onarmadık yer bırakmıyor! Kolesterolü düzenliyor, kilo verdiriyor

Protenin deposu olan fıstık ezmesi, kilo verme, meme kanserini önleme, uykusuzluğu giderme gibi daha pek çok fayda sağlıyor. Sağlıklı yağ olarak adlandırılan fıstık ezmesi, kas yapımına ve onarımına da yardımcı oluyor. İşte fıstık ezmesinin inanması zor faydaları...

Enerji deposu olan fıstık ezmesi, çok sayıda vitamin ve mineraller barındırır. İçerisinde B6 vitamini ve bol miktarda potasyum bulunur. Ayrıca kalsiyum, sodyum ve demir gibi minerallere de sahiptir.

fıstık ezme

KALP HASTALIKLARINA KARŞI KORUMA

Fıstık ezmesi yüksek oranda doymamış yağlara sahiptir. Kalbe iyi gelen sağlıklı yağlar içerir ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

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TOKLUK HİSSİ YARATIR

Yüksek lif içeriği sayesinde mideyi geç terk eden fıstık ezmesi, uzun süre tokluk hissi yaratır. Özellikle zayıflama diyetlerinde ara öğünlere fıstık ezmesi eklenerek açlık hissinin bastırılması sağlanabilir.

Tatlı veya şekerli yiyecek krizlerini önleyen lif ve proteine sahiptir. Öğünler arasındaki süreyi uzatır ve uzun süre kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.

fıstık ezme

DİYABETİ ÖNLER

İçeriğindeki doymamış yağlar sayesinde tip 2 diyabete yakalanma riskini azaltır. Fıstık ezmesinin geç sindirilmesi kan şekerini yavaş yavaş yükseltir ve insülin direnci gelişmesine engel olabilir. Diyabet hastalarının beslenme programına kontrollü bir şekilde fıstık ezmesi eklenmesi tedavilerini destekleyici rol oynayabilir.

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, düzenli olarak fıstık ezmesi tüketen kadınların diyabet riski hiç yemeyenlere kıyasla yüzde 21 daha az çıktı.

diyabet

KOLESTEROLÜ DÜZENLER

Kalp damar sağlığının korunmasında önemli rol oynayan çoklu doymamış yağ asitleri açısından zengin olan fıstık ezmesi, kolesterolün düşürülmesine yardımcı olabilir.

KOLESTROL

FELÇ RİSKİNİ AZALTIR

Kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltan besin, yüksek potasyum içeriği sayesinde felç ve inme riskini de azaltır.

fıstık ez

TANSİYONU KONTROL EDER

Fıstık ezmesinin başka bir özelliği de kan basıncınızı düşürmesidir. Bu etki, yer fıstığının zengin olduğu bir element daha olan magnezyum ile desteklenir. Bunun için tuzsuz versiyonunu denemelisiniz.


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