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  4. Gündeme bomba gibi düşen Pınar Gültekin iddiasıyla ilgili CHP'den açıklama

Gündeme bomba gibi düşen Pınar Gültekin iddiasıyla ilgili CHP'den açıklama

28.12.2020 17:19 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'li bir milletvekilinin Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babasını arayarak şikayetinden vazgeçmesini istediği iddiasıyla ilgili, "CHP olarak biz genel merkezimiz, meclis grubumuz bu tür olaylar karşısında taviz vermeyiz. Bu tür olaylara hiçbir şekilde izin vermeyiz. Bu mesnetsiz iddiaların hukuki takibini yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

'AŞIDA TORPİL TAM BİR FELAKET OLUR'

Öztrak, pek çok ülkede koronavirüse karşı aşılamanın başladığını ifade ederek, "Aşılamada kaybettiğimiz her bir dakika zarar hanemize yazılıyor. Neden aşılarda gerekli çeşitlendirme yapılmadı? Bu sorulara da cevap bekliyoruz. Gelecek aşıların adaletli bir şekilde, en kırılgan gruplardan başlanarak planlı programlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Aşıda torpil tam bir felaket olur" dedi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret pazarlıklarının bugün sonuçlandığını hatırlatan Öztrak, "CHP olarak biz 'asgari ücretten gelir vergisi alınmamalı ve asgari ücret net en az 3 bin 100 lira olmalı' dedik. Hükümet asgari ücreti 2 bin 825 lira olarak açıkladı. Vergiden de vazgeçmedi. Ülkenin şartlarına uygun değildir. 'Asgari ücret' adı üzerinde en düşük ücret, asgari düzeyde geçimini sağlayacak kadar maaş alan bir işçiden nasıl gelir vergisi alıyorsunuz? Zaten asgari ücretliden dolaylı vergi alıyorsunuz, bari gelir vergisi almayın. Asgari ücret en az net 3 bin 100 lira olmalıdır. Genel başkanımız belediye başkanlarımıza net 3 bin lira verip veremeyeceklerini sordu. Belediyelerimiz bunun verilebilir olduğunu tespit ettiler. Belediyeler de devlet kurumu. Biz belediyelerimizde çalışanlara aylık net 3 bin 100 lira verebiliyoruz. Bu sadece siyasi tercihtir. Bu akşam bakanlar kurulundan sonra Erdoğan’ın asgari ücreti 3 bin 100 lira yapmasını bekliyoruz" dedi.

CHP'Lİ VEKİLİN PINAR GÜLTEKİN'İN BABASINI ARADIĞI İDDİASI

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Öztrak, CHP milletvekilinin Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babasını aradığı ve davadan vazgeçmesini istediği iddiasıyla ilgili genel merkez olarak tutumlarının sorulması üzerine, "CHP olarak biz genel merkezimiz, meclis grubumuz bu tür olaylar karşısında taviz vermeyiz. Bu tür olaylara hiçbir şekilde izin vermeyiz. Bu iddialar mesnetsizse dayanağı yoksa gerekli her türlü hukuki takibi yaparız. Milletvekili arkadaşımız açıklamasını yapmıştır. 'Taziyede bulunmak için aileyi aradım 1,5 dakika konuştum, bu iddialar ispat edilirse CHP’den de milletvekilliğinden de istifa ederim' diyor. Bu mesnetsiz iddiaların hukuki takibini yapacağız" ifadelerini kullandı.

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İBB'DEKİ BAZI İŞ VE İŞLEMLERDE USULSÜZLÜK İDDİASI

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 3 müfettiş görevlendirdiğinin hatırlatılması üzerine Öztrak, "Bizim belediyelerimizin bu sıkıntılı günlerde milletimize hizmet etmek için yaptıkları her şeyi müfettişlere incelettiriyorlar. Buyursunlar incelettirsinler. Ne biz, ne de belediye başkanlarımız demirden korksalardı trene binmezlerdi. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Genel başkanımızın talimatlarıyla belediye başkanlarımız bu tür tehditlerden hiç çekinmeden, geçmişte yapılan hataların hesabını sormaya devam edecekler" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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