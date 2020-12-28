Gündeme bomba gibi düşen Pınar Gültekin iddiasıyla ilgili CHP'den açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

'AŞIDA TORPİL TAM BİR FELAKET OLUR'

Öztrak, pek çok ülkede koronavirüse karşı aşılamanın başladığını ifade ederek, "Aşılamada kaybettiğimiz her bir dakika zarar hanemize yazılıyor. Neden aşılarda gerekli çeşitlendirme yapılmadı? Bu sorulara da cevap bekliyoruz. Gelecek aşıların adaletli bir şekilde, en kırılgan gruplardan başlanarak planlı programlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Aşıda torpil tam bir felaket olur" dedi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret pazarlıklarının bugün sonuçlandığını hatırlatan Öztrak, "CHP olarak biz 'asgari ücretten gelir vergisi alınmamalı ve asgari ücret net en az 3 bin 100 lira olmalı' dedik. Hükümet asgari ücreti 2 bin 825 lira olarak açıkladı. Vergiden de vazgeçmedi. Ülkenin şartlarına uygun değildir. 'Asgari ücret' adı üzerinde en düşük ücret, asgari düzeyde geçimini sağlayacak kadar maaş alan bir işçiden nasıl gelir vergisi alıyorsunuz? Zaten asgari ücretliden dolaylı vergi alıyorsunuz, bari gelir vergisi almayın. Asgari ücret en az net 3 bin 100 lira olmalıdır. Genel başkanımız belediye başkanlarımıza net 3 bin lira verip veremeyeceklerini sordu. Belediyelerimiz bunun verilebilir olduğunu tespit ettiler. Belediyeler de devlet kurumu. Biz belediyelerimizde çalışanlara aylık net 3 bin 100 lira verebiliyoruz. Bu sadece siyasi tercihtir. Bu akşam bakanlar kurulundan sonra Erdoğan’ın asgari ücreti 3 bin 100 lira yapmasını bekliyoruz" dedi.