Gündüzleri kavruluyor, geceleri donuyorlar... Bu ilde vatandaşlar ne yapacağını şaşırıyor!

Sivas’ta sabah saatlerinde 36 dereceye ulaşan hava sıcaklığını gören Sivas, akşam saatlerinde 6 dereceye kadar düşen hava sıcaklığını görüyor.

Gündüz tişört, şort gibi kısa kıyafetlerle gezintiye çıkan vatandaşlar akşam düşen hava sıcaklığı karşısında hazırlıksız yakalanıyor.

6 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı akşam saatlerinde vatandaşların mont olmadan gezintiye çıkmasına imkan tanımıyor.

“AKŞAMLARI MONT GİYMEDEN DIŞARI ÇIKAMIYORUZ”

Akşam mont giymeden dışarı çıkmadığını belirten Safa Tuğutlu, “Memleketimizde iklim çok kurak, akşamları mont giymeden dışarı çıkamıyoruz. Marul gibi kat kat oluyoruz. Küresel ısınma gibi etkenler de bunu etkiliyor, memlekette ağaçta kalmadı. Denize olan uzaklığımız falan da havanın ılık olmasını engelliyor. Karasal iklimde yaşıyoruz ve nasıl giyinebileceğimizi biz de bilmiyoruz. Gündüzleri ince şeylerle çıkarken akşamları montla gezmek zorunda kalıyoruz. Bursa’da yaşayan arkadaşlarım bizim buraya şaşırıyorlar. Onlar bana fotoğraf attıklarında akşamları dahi ince kıyafetle gezerken biz burada montla geziyoruz. Biz bu duruma alıştık kış aylarında burada eksi 30 derecelerini görmüşlüğümüz var” şeklinde konuştu.

“6 DERECEYE KADAR HAVA SICAKLIĞI DÜŞTÜĞÜNDE DONUYORUZ”

Gündüz ve gece arasında sıcaklık farkının çok olduğunu belirten Yiğit Kaptan, “İç Anadolu’da yaşıyoruz, bir günde 4 iklimi birden yaşayabilen bir şehirdeyiz. Bazen kavurucu sıcaklar hakim olurken bazen de soğuk hava hakim oluyor. Gündüz hava sıcaklıkları 36 dereceye kadar çıkıyor bazen tişört giydiğimiz de bile sıcaktan kavrulurken, gece 6 dereceye kadar hava sıcaklığı düştüğünde donuyoruz. Gündüz 36 dereceye ulaşan sıcaklıktan dolayı insanlar dışarı çıkmazken, geceleri de hava soğuk olduğu için yine dışarı çıkamıyor” dedi.

(İHA)

