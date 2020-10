Güneş Akrep burcunda... Astrolog Merve Rençber'den Akrep burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı akrep burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında doğan akrep burçlarını bu ay neler bekleyecek? Akrep burcunu 2020 Ekim ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında akrep burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ekim aylık burçlarda akrep burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Akrep Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...

Akrep burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım )

Bu ay detaycı, meraklı ve sorgulayıcı yanınız her alanda öne çıkacak. Yüzeysellikten her zaman uzakken bu ay çok daha uzak olacak, her duyguyu daha yoğun yaşayacak, aklınıza düşen her fikri ve ihtimali daha çok dikkate alacaksınız.

2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Zorunluluklar ve mecburiyetler, gereklilikler ve yapılması gereken gündeminizi etkileyebilir. İş ve sosyal hayat arasında denge kurmaya çalışabilirsiniz. Düşünmek, araştırmak ve bilgi toplamak yerine deneyim elde etmeye çalışıp, aksiyona geçmelisiniz.