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Güneş Akrep burcunda... Astrolog Merve Rençber'den Akrep burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım)

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı akrep burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında doğan akrep burçlarını bu ay neler bekleyecek? Akrep burcunu 2020 Ekim ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Akrep Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...

Güneş Akrep burcunda... Astrolog Merve Rençber'den Akrep burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı akrep burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında doğan akrep burçlarını bu ay neler bekleyecek? Akrep burcunu 2020 Ekim ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında akrep burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ekim aylık burçlarda akrep burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Akrep Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...

Akrep burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım )

Bu ay detaycı, meraklı ve sorgulayıcı yanınız her alanda öne çıkacak. Yüzeysellikten her zaman uzakken bu ay çok daha uzak olacak, her duyguyu daha yoğun yaşayacak, aklınıza düşen her fikri ve ihtimali daha çok dikkate alacaksınız.

2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Zorunluluklar ve mecburiyetler, gereklilikler ve yapılması gereken gündeminizi etkileyebilir. İş ve sosyal hayat arasında denge kurmaya çalışabilirsiniz. Düşünmek, araştırmak ve bilgi toplamak yerine deneyim elde etmeye çalışıp, aksiyona geçmelisiniz.

14 Ekimde Merkür Retrosu başlıyor. Komplo teorilerinden, varsayımlardan, korkulardan kaçınmanız gereken bu retro ile, kendinizle bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Zaaflarınızın, korkularınızın üzerine gitme, cesur olma zamanı. İlişkilerde gizli/etik dışı durumlardan kesinlikle kaçınmalı, bu durumların önemli karmalar yaratacağını unutmamalısınız.

16 Ekimde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Gizli pek çok şeyin açığa çıkacağı bu tarih civarında, pek çok kişiyi daha iyi tanıyabilirsiniz. Daha önce içinize doğan hislerin doğru olduğunu görebilir, sezgilerinizle yol alabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinde, yüzeysel ilişkilerde dargınlıklar çalışabilir, geçici mesafeleşmeler olabilir, hızlıca toparlanabilir. Nitekim bazı ilişkilerde geleceğe dair hayaller ve planlar konuşulabilir. Uzun vadeli ve köklü ilişkilerde ise kritik dönemeçler, zorlu durumlar ve çıkmazlar önünüze gelebilir.

23 Ekimde Güneş Akrep burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında burcunuza geçen Güneş'in etkileriyle işinizde ve kariyerinizde konuşulabilir, medya kanallarıyla işler içerisinde olabilirsiniz. Dağınıklık ve tembelliğe hapsolmamalı, elinizi taşın altına koyup emerk verdiğiniz sürece yaşam ödülleriyle dönecektir.

Astrolog Merve Rençber

İletişim: astrolojionline@gmail.com

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