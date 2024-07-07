Güneş kreminde kanser riski! Canan Karatay "Asla ama asla kullanmayın" dedi, tıp dünyası ikiye bölündü

Güneş kremlerinin yararlı mı yoksa zararlı olduğu konusunda tıp dünyası ikiye bölündü. Prof. Dr. Canan Karatay. "Güneş kremi kanser yapıyor" dedi, ortalık karıştı.

"ASLA AMA ASLA GÜNEŞ KREMİ KULLANMAYIN"

Kimileri kış güneş kremlerini yaz kış çantasından eksik etmezken kimi de yazın gelmesiyle hemen kozmetikçiye koşuyor. Atv Haber'in aktardığına göre Profesör Doktor Canan Karatay ezber bozan açıklamalarına bir yenisini ekledi: "Asla ama asla güneş kremi kullanmayın, kanser yapıyor" dedi ve ekledi: D vitamini alımını da engellediğini iddia etti.

Güneş kremlerinin ölümcül hastalıklara davetiye olduğunu savunan Karatay "Her türlü kimyasal maalesef hücrelerimizin DNA'sını bozuyor" dedi.

TIP DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Karatay özellikle yüksek faktörlü güneş kremlerinin D vitamini alımını engellediği görüşünde. Uzmanlardan bu teze destek veren de var karşı çıkan da. Dermatolog Doç. Dr. Ezgi Özkur "Güneş kremleri tabii ki yararlıdır. biz artık Çünkü güneşin kanser yapıcı etkisinden eminiz. Güneş kremi kullanımının şu an D vitamini eksikliği yaptığına dair elimizde hiçbir gerçek veri yok" diye konuştu.

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta ise "Güneş kremlerinde Birçok kimyasal bulunur ve bunların bazılarının kanserojen olduğu bazılarının ise hormon bozucu olduğu bilinmektedir. Deriye güneş kremi, güneş sütü veya başka türlü kozmetikler sürülmesi D vitamini sentezini bozar" dedi.

EZBER BOZAN BİR ÇIKIŞ DAHA

Karatay'ın bir iddiası daha var ki o da bilinenin aksine öğle saatlerinde güneş ışığı almak. Uzmanların bu iddiaya ilişkin yorumları ise şöyle:

Doç. Dr. Özkur: Öğlen saatlerinde güneşin dik geldiği zamanlar güneş yanığı oluşma riski artıyor.

Prof. Dr. Küçükusta: Öğlen vakti yani 12.00 ile 13.00 arasında 15 dakikalık bir güneş banyosu yapmak yeterlidir.

İç hastalıkları uzmanı Uzm. Dr. Yener Gün: Cilt kanserinden korunmak için saat 10.00-16.00 arasında güneşe çok maruz kalmayın istiyoruz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





