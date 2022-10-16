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Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den görülecek mi? Güneş tutulması etkileri neler?

16.10.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş tutulması için geri sayım başladı. Yılda iki defa gerçekleşen bu doğa olayının etkileri, zamanı ve saati araştırılmaya başlandı. Uzmanlar güneş tutulmasının etkileri anlattı. Peki Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den görülecek mi? Güneş tutulması etkileri neler? İşte merak edilenler...

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den görülecek mi? Güneş tutulması etkileri neler?

Nadir görülen doğa olaylarından biri olan Güneş tutulmasına kısa bir zaman kaldı. Tutulma dünyanın çeşitli bölgelerinden görülecek. Ülkemizde de görülüp görülmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den görülecek mi? Güneş tutulması etkileri neler? Güneş tutulması 25 Ekim'de meydana gelecek. İşte merak edilenler...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Güneş tutulması 25 Ekim Salı günü 11:58 saatlerinde gerçekleşecek.

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den görülecek mi? Güneş tutulması etkileri neler?

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Dünya üzerinde tutulma İzlanda, Avrupa, Kuzey – Doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan ve Batı Çin bölgelerinden izlenebilecek. Ülkemizde de hava durumunun açık olmasıyla beraber takip edilebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI ETKİLERİ

TUG Müdür Vekili Dr. Tuncay Özışık ve Prof. Dr. Faruk Soydugan'ın hazırladığı 2022 Gök Olayları Yıllığı'nda, parçalı Güneş tutulması hakkında, "2022 yılında ülkemizde sadece bir Güneş tutulması gözlenebilecektir. 25 Ekim 2022 parçalı Güneş tutulması, Türkiye saati ile 12.40-15.05 arasında meydana gelecek bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50'de gerçekleşecek ve Güneş diskinin yaklaşık yüzde 50'si örtülecek. Parçalı Güneş tutulmasının maksimum evresinde Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si Ay tarafından örtülecek" ifadelerini kullandı.

25 Ekim Güneş tutulması hakkında sosyal medyada açıklama yapan Prof. Naci Görür ise, "Kimi takipçilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak. 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa' diyorlar" diye sözlerine başlayan Prof. Görür, "Ay, Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir" dedi.

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