Güneş yanığına ne iyi gelir? Güneş yanığı en hızlı nasıl geçer?

Güneş yanığı, özellikle beyaz tenlilerin maruz kaldığı rahatsız edici bir durumdur. Bunun için bu kişilerin güneş altında çok kalmasına da gerek yoktur. Hassas ciltleri nedeniyle çok kolay güneş yanığı olabilirler. Güneş yanığına çözüm ilk olarak yoğurt veya diş macunu geliyorsa uzmanlar o konuda sizle aynı düşüncede değiller. Güneş yanığına iyi gelen yiyecekler ve evde uygulayabileceğiniz doğal çözümler nelerdir? Güneş yanığı en hızlı ve en kolay nasıl geçer? GÜNEŞ YANIĞI NEDİR? Güneş yanığı, derinin güneş ışığına yüksek miktarda maruz kalması sonucu oluşan rahatsız edici bir durumdur. Güneş yanığı, değişik aşamalar sonrasında meydana gelir. Işığa maruz kalan deri, önce en dış tabakasını kalınlaştırarak ışığın tesirinden kendini korumaya çalışır. Daha sonra deriye rengini veren bir pigment olan Melanin yapımını arttırır. Derinin rengi, bu pigmentin artmasından dolayı koyulaşır. Işığa maruz kalma daha da uzarsa 1-24 saat içinde rahatsızlık belirtileri kendini göstermeye başlar. Güneş yanığı belirtileri, hafif bir kırmızılıktan derinin balonlaşmasına kadar değişir. Deride kabarıklık, aşırı kızarıklık, su toplama, baş ağrısı, titreme ve kusma gibi şikayetleriniz varsa güneş yanığı tedavisi için hekime başvurmalısınız. Bu şikayetler durumunuzun ciddi olduğunu ve uzman müdahale gerektirdiğini gösterir.

GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR? Güneş yanığına ne iyi gelir diye sorulunca ilk cevabınız yoğurt ve diş macunu ise yanılıyor olabilirsiniz. Çünkü birçok dermatoloji uzmanı, tatil dönüşünde önemli bir sorun haline gelen güneş yanıklarına diş macunu, yoğurt veya içeriği bilinmeyen kremler sürmenin, yarar yerine zarar vereceğini söylüyor. Uzmanların önerisi ise, güneş yanığı fark edildiğinde bir sağlık kuruluşuna başvurulması, hekime ulaşılmadığında da soğuk uygulamasıdır. Yani ilk müdahele olarak soğuk su olabilir ya da özel buz kalıpları da değerlendirilebilir. Güneşin UVA ve UVB ışınlarının yazın daha dik ve etkili olarak dünyaya ulaşması sonucunda ciltte güneş yanıkları oluşur. Sonrasında kızarıklık, yanma hissi, ağrı ve şişme 2-4 saat sonra başlar, 24 saatte en üst düzeye ulaşır. Güneş yanıklarının hafif olanları genellikle kısa sürede ve lezyonsuz geçer. Ancak sonrasında ortaya çıkan lekeler, ciltte erken yaşlanmaya ve kansere neden olabilir. Bu yüzden ilk olarak güneş yanığına önlem almak gerekiyor. Bu önlemleri aldığınız halde veya unutkanlık ile günel altında çok kaldığınız zaman güneş yanığına ne iyi gelir bilmek yararlı olabilir.

GÜNEŞ YANIĞI NASIL GEÇER? 1- SOĞUK SU İLE DUŞ ALMAK Uzmanların, güneş yanığı tedavisinde ilk önerisi soğuk su ile duş almak veya yanık bölgelerine soğuk kompresler yapmak geliyor. Bu şekilde güneş yanığı olan bölgelerdeki ağrıları hafifletebilirsiniz. Aynı zamanda güneş yanığı sonrasında kaşıntının önüne geçebilmek için bol su içilmelidir. Çünkü deri kuruduğu zaman kaşıntının derecesi artar. Soğuk su ile banyo yapmak yangıyı azaltacaktır. Yanıkların üzerine soğuk su ile ıslatılmış steril bir bezle pansuman yapılabilir. Yanık su toplar veya patlarsa, üzerindeki ölü deri temizlenmeli ve antibiyotikli bir krem sürülmelidir. 2- YULAF EZMESİ Güneşten yanan cildinizi yumuşatmak için yulaf ezmesi kullanabilirsiniz. Yarım bardak yulaf ezmesini 1 bardak kaynar suyla iyice karıştırın ve soğumaya bırakın. Karışım tamamen soğuduktan sonra cildinizin güneşten yanmış bölgelerine yavaşça, dairesel hareketlerle sürün. 3-4 dakika beklettikten sonra bol suyla durulayabilirsiniz. 3- ALOE VERA JELİ Yanık tedavisinde oldukça etkili bir çözüm olan aloe vera jeli güneş yanığını yumuşatarak cildin temizlenmesini sağlar. Cildinizin yanan bölgelerine avuç içiyle jeli iyice yedirin ve cildin emmesini bekledikten sonra soğuk suyla durulayın.

4- ZEYTİNYAĞI Güneş cildi kurutur, daha çok gerilmesine neden olur ve bu gerilme ağrılar oluşturur. Bunu engellemek, cildi yumuşatmak için zeytinyağını sürün ve üzerine sıcak suyla ıslattığınız bir havlu koyun. Havlu tamamen soğuduktan sonra cildinizi silebilirsiniz. 5- YOĞURT Güneş yanığına karşı en çok kullanılan uygulamadır ve gerçekten işe yarar. Yoğurt cildi yatıştırır, soğutarak rahatlama sağlar. En iyi etki için yağsız yoğurt kullanın ve yoğurdu sürmeden önce dolapta bir süre soğutun. Cilde sürüp 3-4 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayabilirsiniz. 6- ÇİLEK Eğer ki alerjiniz yok ise çilek, güneş yanığınıza iyi gelecektir. Bunun için yapmanız gereken, çileği küçük parçalar halinde ezdikten sonra yanığınızın üzerine sürmek olacaktır. Birkaç dakika bu şekilde bekledikten sonra durulayın. Uygulama sonunda cildinizin rahatladığını hissedeceksiniz. 7- MARUL Güneş yanığına iyi gelen bir diğer yiyecek olarak marulu sayabiliriz. Marul ile hazırlayacağınız karışım güneş yanığınızı hızlı bir şekilde geçirecektir. Bunun için geniş bir kapta marul yapraklarını kaynatın. Soğumaya bırakın. Yeteri kadar soğuduktan sonra pamuğu karışım içine bırakın ve güneş yanıklarınıza sürün. Etkisini göreceksiniz.

8- SALATALIK Cild sağlığı için faydalı olan ve birçok krem yapımında kullanılan salatalık, güneş yanığına iyi gelir. Bunun için yapmanız gereken ezilmiş salatalığı cildinize uygulamak olacaktır. Diğer yandan gliserin ve gül suyu ile karıştıracağınız salatalığı, güneş kremi olarak kullanabilirsiniz. 9- KARBONAT VE LAVANTA YAĞI Karbonat ve lavanta esansiyel yağları ısıyı düşürür ve iltihabı yatıştırır. 250 gram karbonat ve 10 damla lavanta esansiyel yağı, Ilık su dolu küvete ilave edin ve çözülene kadar karıştırın. 20 dakika kadar küvette kalın. Sabun, son derece hassaslaşan cildi kurutup tahriş edeceğinden kullanmaktan kaçının. 10- ELMA SİRKESİ VEYA SODA Çok büyük güneş yanıklarında ise, küveti ılık suyla doldurun içine iki bardak elma sirkesi (hakiki olmasına dikkat edin) ilave edin ve karıştırın. 15 dakika içinde dinlenin vücudunuzdaki yanma hissini azalttığını hissedeceksiniz. Aynı banyoyu elma sirkesi yerine, yarım bardak soda ile de yapabilirsiniz. 11- SÜT Güneş yanığınızın acısı fazlaysa doğrudan buz uygulamayın. Bir kumaş veya havluyu soğuk sütle tamamen ıslatıp yanığa nazikçe dokundurun. Soğuk süt hem serinlemenizi hem acının dinmesini hem de sütteki yağ ve protein nedeniyle, hassas bölgenin yumuşamasını sağlayacaktır. Bu uygulamayı, 15 dakika süresince ve aralıklı olarak deneyebilirsiniz.

12- PATATES Patates, antioksidanı en bol besinlerden birisi olduğu için güneş yanıklarının bozduğu hücre yapılarının tamirinde kullanılacak en temel gıdalardan bir tanesidir. Haşlanmış patatesin kabuklarının soyulup, yanık yarasının üzerine uygulanması, iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu tedavi yöntemi aynı zamanda, yanık bölgede enfeksiyon oluşumunu da önlemektedir. Hatta patates yöntemi, çoğu hastanede de uygulanmaktadır. GÜNEŞ YANIĞINDAN NASIL KORUNULUR? Güneş yanığından korunmanın ilk adımı, güneş ışınlarının dik olarak geldiği saatlerde güneşlenmemektir. Eğer ki dışarıda durmanız gerekiyorsa mümkün olduğunca gölgede kalmalısınız. Güneşlenmeden önce 50 ve üstü faktör güneş koruyucu kullanılmalıdır. Güneşin dik geldiği saatlerde şapka ve gözlük kullanılmalıdır. Güneş koruyucuları 2 saatte bir tekrar sürülmeli, hava bulutlu da olsa güneş koruyucu kullanmadan dışarı çıkılmamalıdır. Güneş koruyucu ürünler güneşe çıkmadan 30 dakika önce uygulanmalıdır. D vitamini almak düşüncesiyle güneş koruyucu kullanımından vazgeçmek doğru değildir. D vitamininin yeterli miktarda alınması için10-20 dakika boyunca yüz ve ellerin güneş görmesi yeterlidir.