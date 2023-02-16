HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güngören Belediyesi Kahramanmaraş Ericek'te 20 konteyner ev kurdu

Güngören Belediyesi Kahramanmaraş Ericek'te 20 konteyner ev kurdu

16.02.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a bağlı Göksun ilçesinin kırsal mahallelerinden Ericek'te, Güngören Belediyesi tarafından 20 konteyner ev kuruldu.

Güngören Belediyesi Kahramanmaraş Ericek'te 20 konteyner ev kurdu

Güngören Belediyesi ekipleri, içerisinde üç yatak, soba, klima ve elektrik tesisatı bulunan 21 metrekarelik 20 konteynerin kurulumunu yaparak, kullanıma hazır hale getirdi.

Güngören Belediyesi Tesisler Müdürü Kadir Özgören, AA muhabirine, depremin ardından Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in talimatıyla Hatay'ın Belen ilçesinde bir aşevi kurulduğunu, ayrıca belediyeye ait iş makinelerinin deprem bölgesinde görevlendirildiğini söyledi.

"TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU"

Ericek Mahallesi'ndeki konteyner evleri kurmak için soğuk havaya rağmen yoğun mesai harcadıklarını anlatan Özgören, "Ericek köyüne 20 konteyner evi kurduk. 21 metrekarelik konteynerlerin içerisinde üç yatağımız, sobamız, yorganımız, yastığımız, hepsini tam teşekküllü bir şekilde yerleştirdik. Vatandaşlar memnun. İlk günden itibaren bize tüm yardımlarını gösterdi, Türkiye tek yürek oldu. Vatandaşlarımıza her türlü yardımı esirgemeden yapmaya hazırız." diye konuştu.

"DEPREMZEDELERE DAĞITACAĞIZ"

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanı İrfan Kaya da mahalleye gelerek bilgi aldı.
Ericek'te doğduğunu ifade eden Kaya, "Kayseri Şeker Fabrikası ekipleri ve Güngören Belediye Başkanımız bizzat mahallemize ekibiyle geldi. Güngören Belediyesinin kurduğu konteyner evleri bugün akşam üstü ya da yarın sabah depremzedelere dağıtacağız. Konteynerlerin sobaları ve elektrik tesisatı kuruldu. Bir tanesine ise vatandaşlarımızın ihtiyacı olan erzakları koyuldu. Belediyeye teşekkür ederiz." dedi.

Mahalle sakinlerinden İsmail Kelle de belediye yetkililerine teşekkür etti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem bölgesinde çalışmak için gelen madenciden duygulandıran sözler!Deprem bölgesinde çalışmak için gelen madenciden duygulandıran sözler!
"7,3 metreye kadar ulaştı" diyerek uyardı: 2000 yıllık... "7,3 metreye kadar ulaştı" diyerek uyardı: 2000 yıllık...
Enkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladıEnkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladı
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Antakya

En Çok Okunan Haberler

Korku dolu anlar! Bakan Koca'nın yanında kor patladı

Korku dolu anlar! Bakan Koca'nın yanında kor patladı

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! Toplanan bağış 115 milyar TL'yi geçti

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! Toplanan bağış 115 milyar TL'yi geçti

Herkes bu maçı konuşacak! Dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde...

Herkes bu maçı konuşacak! Dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde...

Haluk Levent yaptığı bağış miktarını açıkladı: AFAD emekçilerine selam olsun

Haluk Levent yaptığı bağış miktarını açıkladı: AFAD emekçilerine selam olsun

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'deprem' açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'deprem' açıklaması!

Deprem anında mağazadaki porselenler yerinden bile oynamadı

Deprem anında mağazadaki porselenler yerinden bile oynamadı

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.