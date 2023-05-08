Günlerce Türkiye'nin gündemindeydi! Sırp çete liderine silahlı saldırıda 'GPS' detayı dikkat çekti... "Tamamen bir oyundur"

İstanbul'un göbeğinde 8 Eylül 2022'de işlenen, Sırp suç örgütü elebaşı Juvan Vukotic'in öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanıklardan biri tahliye edildi. Sanıklardan Emre Karaağaç "Aracımın içinde çıkan 3 GPS cihazıyla 4 ay gibi bir sürede takip olduğu söyleniyor. Buna rağmen şüpheli olarak görülüyorum, bunu anlamıyorum" diye konuştu.

"TAKİP EDİLDİĞİMİZİ FARK ETMEDİK"

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 8'i tutuklu 11 sanık ile avukatları katıldı. 3 tutuklu sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Emre Karaağaç, maktul Juvan Vukotic'in olayın yaşandığı gün kendisini aradığını belirterek, araçla seyir halindeyken takip edildiklerini fark etmediğini söyledi.

Uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan Vukotic'e ceketiyle tampon yaptığını belirten Karaağaç, "Olayın sonrasında telefonlarımı hiçbir şekilde saklamadım. Aracımın içinde çıkan 3 GPS cihazıyla 4 ay gibi bir sürede takip olduğu söyleniyor. Buna rağmen şüpheli olarak görülüyorum, bunu anlamıyorum." dedi.

Mahkeme başkanının, "Olayın ardından telefonundan WhatsApp ve Signal uygulamalarını neden sildin?" diye sorduğu sanık Karaağaç, panik içerisinde yanlış hareket ettiğini, internet üzerinden arama yapmanın doğru olmadığını düşündüğünü dile getirdi.

Tutuksuz sanık M. P. ise savunmasında, kendisine gelen mailde adını bilmediği bir kişiyi sakladığının iddia edildiğini belirterek, "Savunma yapabilmem için öncelikle suçumun ne olduğunu bilmem gerekir. İddianamede örgüt üyesi yazılmış ama bununla ilgili bir delil de yok. Tek iddia, şirketlerimden bir yöneticimin bu olayla uyuşması. Benim bu dosyada yer almam tamamen bir oyundur. Ben uluslararası holdingin sahibiyim, emniyet benimle yaptığı sorguda, işlerimle ilgili sorular sordu, bana bu Sırpları sormadı." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan E. Ç.'nin tahliyesine hükmetti. Sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve evine yakın karakola haftada 2 gün imza atması şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar veren heyet, diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

Heyet, dijital materyallere yönelik raporların sonuçlarının beklenmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, uluslararası alanda faaliyet gösteren Kavacki ve Skaljari suç örgütleri arasında husumet olduğu anlatılıyor.

Skaljari örgütü elebaşı Juvan Vukotic'in 2 Ekim 2021'de Predrag Popovic adına düzenlenmiş pasaportla Türkiye'ye girdiği aktarılan iddianamede, Kavacki suç örgütü elebaşı Radoje Zvicer'dan talimat alan örgüt yöneticileri Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic'in, Vukotic'in yerini tespit etmek için çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.

İddianamede, Zıvkovic ve Vujotic'in, bir süre sonra Türkiye'deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Juvan Vukotic'e karşı saldırı düzenlemeyi amaçladığı, bu doğrultuda sanık Asiye Yüksel'in bağlantılarından yararlanarak İzmir'de etkin olan Camgözler suç örgütüyle iletişime geçtikleri belirtiliyor.

Camgözler örgütü adına sanıklar Niyazi Serkan Altundaşar ile Erdi Ertan'ın, sanık Ayşe Sipahi ile Asiye Yüksel'in aracılığı ve sanık Radoje Zıvkovic vesilesiyle Kavacki suç örgütüyle irtibat kurmaya başladıkları ifade edilen iddianamede, Juvan Vukotic'in silahlı saldırı neticesinde öldürüldüğü yer alıyor.

İddianamede, 13 sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenirken, bu sanıklardan Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic'in "silahlı suç örgütü kurmak veya yönetmek"ten 5'er yıldan 14'er yıla, "resmi belgede sahtecilik"ten 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapisleri de talep ediliyor.

Sanıklardan 8'inin de "silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten 1'er yıldan 2'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları öngörülen iddianamede, diğer sanıklardan Cemre Murat Çalış'ın "silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten 1 yıldan 2 yıla kadar, Murat Polat'ın "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek"ten 7 aydan 1 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

İddianamede, sanık Zdravko Perinovic'in ise "resmi belgede sahtecilik"ten 2'şer yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan iddianamede, 8 kişi hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından dosyanın ayrıldığı aktarılıyor.

(AA)

