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Günlerdir süren Rodos Adası yangını kontrol altına alınamıyor: "Aktif yangınların en tehlikelisi..."

23.07.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

45 dereceleri bulan sıcaklıklar sebebiyle Yunanistan'da yangınlar 5 gündür devam ediyor. Türkiye'nin de söndürme çalışmaları için Yunanistan'a yardım ettiği yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınırken Rodos Adası'nda yangınlar sürüyor.

Günlerdir süren Rodos Adası yangını kontrol altına alınamıyor: "Aktif yangınların en tehlikelisi..."

Dünyada genelinde El Nino'ya bağlı ekstrem hava koşulları oluşmaya devam ediyor. Avrupa'da neredeyse 3 haftadır süren aşırı sıcaklar yüzünden Yunanistan'da orman yangınları başladı. 5 gündür devam eden Yunanistan genelindeki yangınlar devam ediyor.

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"AKTİF YANGINLARIN EN TEHLİKELİSİ"

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajların boşaltıldığı belirtildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios yaptığı açıklamada, içinde turistlerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin deniz yoluyla tahliye edildiğini söyledi.

Tahliye operasyonuna üç sahil güvenlik gemisi, orduya ait bir cankurtaran botu ve 30 özel teknenin katıldığını aktaran Artopios, tahliye edilenlerin yolcu gemileri, okul ve spor salonlarında konaklayacağını belirtildi.

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Artopios, Ada'ya, sabahın erken saatlerinde destek ekiplerinin ulaşacağı bilgisini paylaştı.

Öte yandan Rodos'taki yangının, "Yunanistan genelinde aktif yangınlardan en tehlikelisi" olduğuna işaret eden yetkililer, söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiyeci, 40 araç, 3 uçak ve 5 helikopterin katıldığını söyledi.

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SICAKLIK 45 DERECE OLACAK!

Yetkililer, hava sıcaklığının bugün bazı bölgelerde 45 dereceyi bulacağı ülkede "yangın çıkma riskinin yüksek olduğuna" dair uyarılarda bulundu.

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TÜRKİYE'DE YUNANİSTAN'A YARDIM

Yunanistan'a şu ana kadar Türkiye, İsrail, Ürdün, İtalya ve Fransa'dan yangın söndürme uçak ve helikopterleri gönderilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri 9 kişilik uçuş ekibiyle dün sabah Atina’ya varmıştı. (AA)

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yangın Türkiye Yunanistan

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