Günlük bakım rutininize eklediğinizde etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Yanlış cilt bakım ürünleri geniş gözenek, sivilce, leke ve erken yaşlılık belirtileri gibi çeşitli cilt problemlerine neden olabiliyor. Bu sorunları yaşamamak için mutlaka cilt tipini ve sorununu doğru tanımak, bu doğrultuda ürün kullanmak gerekiyor. "Peki, bu ürünler neler?" diyorsanız doğru adrestesiniz! Gelin; etkisini anında gösterecek, arzu ettiğiniz kusursuz cilt görünümüne kavuşmanıza yardım edecek ve sizi hayal kırıklığına uğratmayacak ürünleri hep birlikte inceleyelim.

1. Hassas cildiniz için: LA ROCHE-POSAY Saf C Vitamini Işıltı Veren Antioksidan Serum

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Stres ve hava kirliliği gibi birçok etmen cildin ışıltısını kaybetmesine ve erken yaşlılık belirtilerinin görülmesine neden olabiliyor. Eğer siz de sürekli yorgun gibi görünen düzensiz cilt dokusuna sahipseniz LA ROCHE-POSAY Saf C Vitamini Işıltı Veren Antioksidan Serum'u bakım rutininize dâhil edebilirsiniz. İlk kullanımda bile etkisini göreceğiniz serumun formülünde yüksek konsantrasyonda saf C vitamini, neurosensine ve salisilik asit yer alır. Hassas cilt tiplerinin rahatlıkla kullanabileceği yaşlanma karşıtı serum; düzensiz cilt dokusunu onarır, kırışıklıklarla mücadele eder ve ışıltı kaybını giderir. Sabahları kullanacağınız serumla kusursuz cilt görünümünün keyfini çıkarın!

2. Geniş gözeneklerinizle vedalaşın: Procsin Gözenek Sıkılaştırıcı Kolajen Seti

Özellikle yağlı cilt tipine sahip kişilerin en büyük sorunlarından biri, geniş gözenek görünümü. Yanlış ürün kullanımı, cildi yeteri kadar temizlememek, makyaj ile uyumak gibi birçok etmen gözeneklerin genişlemesine neden olur. Bu durum da siyah nokta ve akne gibi diğer cilt problemlerine davetiye çıkarabilir. Siz de genişleyen gözeneklerinizin sıkılaşmasını istiyorsanız Procsin Gözenek Sıkılaştırıcı Kolajen Seti'ne şans vermelisiniz. Temizleme jeli, maske ve serumdan oluşan set; cildinizi derinlemesine temizler, cildin esnekliğini arttırır, nem dengesini korur. Cilt bariyerinin yapısını güçlendirerek daha dolgun, genç ve sıkı bir cilde kavuşmanızı sağlar.

3. Lekesiz bir cilt için: The Ordinary Niacinamide 10% + Zink 1%

Güneş, hormonal değişimler, sivilce ve yaşlılık gibi etmenler ciltte lekelere neden olabiliyor. Epey can sıkan lekelerden kurtulmak ise bir hayli zor. Eğer cildinizdeki inatçı lekelerden şikâyet ediyorsanız harika bir öneriyle karşınızdayız: The Ordinary Niacinamide 10% + Zink 1%! Niacinamide ve çinko ile güçlendirilen serum, lekelerle savaşarak cilt tonunu eşitler. Sebum salınımını dengeler ve lekelere neden olan bakterileri azaltır. Ayrıca geniş gözenek, siyah nokta ve sivilce problemleriyle de savaşır. Sabah ve akşam temiz cildinize nemlendirici öncesi uygulayarak kısa sürede hayalini kurduğunuz cilt görünümüne kavuşabilirsiniz.

4. Hacimli saçlar için: Olaplex Hair Perfector No:3

Canlı, hacimli, ışıl ışıl saçlara sahip olmayı kim istemez ki? Ancak boya gibi kimyasal işlemler saçlara zarar verir, saçların ışıltısını kaybetmesine ve cansızlaşmasına neden olur. Olaplex Hair Perfector No:3, yapılacak kimyasal işlemlerde saçın yıpranmasını engeller. Saç direncini arttırır ve hem işlemlerin saça zarar vermesini önler hem işlem sonrasında daha sağlıklı sonuçlar alınmasını sağlar. Özellikle renk açma işleminden önceki süreçte ara ara kullanıldığında saç bağlarını kuvvetlendirir ve açma işleminin çok daha rahat ve yıpranmadan gerçekleşmesine yardım eder.

5. Gün boyu etki için: Maybelline New York Glass Makyaj Sabitleyici Sprey

Yüz hatlarına, ten rengine ve kıyafete uygun makyaj ile kısa sürede kusursuz cilt görünümü elde etmek mümkün. Peki; gün boyu sabit kalan, tazelenmeye ihtiyaç duymayan makyaj görünümüne ne dersiniz? Düğün, nişan, parti ya da iş yerinde makyaj tazelemekle uğraşmak istemiyorsanız Maybelline New York Glass Makyaj Sabitleyici Sprey tam size göre! Sprey ile kusursuz makyaj görünümünüzü gün boyu koruyabilirsiniz. Makyajı sabitlerken cildin nemlenmesini de sağlayan sprey, ağırlık hissine neden olmaz. Makyajınızda ışıltılı ve parlak bitişleri seviyorsanız ürünü güzellik rutininize mutlaka ekleyin!

6. Dikkat çeken gözler için: Salon Perfect Natural Takma Kirpik

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Kullandığınız anda etkisini göreceğiniz ürünlerden biri de takma kirpikler. Eğer kısa, düz ya da seyrek kirpiklerinizle mutlu değilseniz ve istediğiniz görünümü rimellerle bir türlü elde edemiyorsanız Salon Perfect Natural Takma Kirpik'i tercih edebilirsiniz. Rimellerin gösterdiği etkiden çok daha fazlasını sağlayan takma kirpikle dikkat çeken gözlere kavuşabilir, göz makyajınızı bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Kolayca uygulanan takma kirpik, hafif olduğu için gözlerde ağırlık hissine neden olmaz. Doğal içeriği sayesinde gözlerinize zarar vermez. Tekrar kullanılabilen ürünü uygulamak için kirpik ucuna yapıştırıcıyı sürmeniz ve 30 saniye bekledikten sonra göz kapağınıza yerleştirmeniz yeterli.

7. Hayal ettiğiniz saçlar için: GK Hair Global Keratin Organik Argan Yağlı Saç Serumu

Sürekli kabaran, elektriklenen ve şekil almayan saçlarınız varsa GK Hair Global Keratin Organik Argan Yağlı Saç Serumu'nu güzellik rutininize mutlaka eklemelisiniz. Kabarmayı azaltarak saçların yumuşacık olmasını sağlayan şekillendirici serum, uzamasına da yardım eder. Formülünde yer alan doğal bileşenler ve keratin ile kuru, mat saçlar için harika bir saç kremi görevi görür. Hem doğal hem boyalı saçlara uygulanabilir. Düzleştirici etkisi olmadığı için ürünü düz ve kıvırcık saçları şekillendirmek için kullanabilirsiniz. Pürüzlü ve zarar görmüş saçlarınızı anında kusursuz görünüme kavuşturacak serumla saçlarınıza hak ettiği bakımı sağlamaya ne dersiniz?

8. Kusursuz cilt görünümü için: Maybelline New York Nemlendirme Etkili Affinitone Fondöten

Lekesiz, sıkı, akne ve sivilceden kurtulmuş cilt görünümü için iyi bir bakım rutini oluşturmak şart. Neyse ki bu süreçte yüksek kapatıcı etkisi bulunan fondötenlerden destek alarak istediğiniz görünüme hızlıca kavuşabilirsiniz. Ancak seçeceğiniz ürünün cildinizi nemlendirmesine ve teninize nefes aldırmasına da dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde cilt problemlerinizin artmasına neden olabilirsiniz. Eğer hangi ürünü tercih edeceğinize karar veremiyorsanız Maybelline New York Nemlendirme Etkili Affinitone Fondöten'i tercih edebilirsiniz. Yüksek kapatıcı özelliğiyle makyajı sabitleyen ürün, nemlendirici etkisiyle cildinize iyi bakar. Ultra hafif formülü sayesinde bu ürünü tüm cilt tipleri rahatlıkla tercih edebilir.