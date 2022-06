Günlük burç yorumları: 7 Haziran Salı günü tüm burç yorumları!

7 Haziran Salı yani ayın yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

KOÇ

Burcunuzdaki Mars, enerjiniz için harikalar yaratıyor ve tutkularınızın peşinden gitmenizi kolaylaştırıyor. Bugün sadece kendinizi fark ettirmekle kalmayacak, neredeyse hiç denemeden hedeflerinize daha da yaklaşacaksınız. Arkanda kozmik rüzgâr var.

BOĞA

Yaptığı peş peşe hatalar yüzünden kendini suçlayan biri size sığınabilir. Siz de o kişiye kucak açabilirsiniz. Birisine destek olmak iyi bir şey ama siz o kişiyi teselli edin ama sizden bazı talepleri olabilir. Kendinizi o kadar da yıpratmayın. Onların da çaba sarfetmesi gerekiyor.

İKİZLER

Fark edilmeyi seviyorsunuz ve bugün bir gösteri yapmak için yolunuzdan çıkacaksınız. Tek dezavantajı, ilişkilendirilmemeyi tercih edeceğiniz birinin dikkatini çekebilirsiniz, ancak bu popülerlik için ödediğiniz bedeldir.

YENGEÇ

Bugün istediğinizi elde etmek istiyorsanız, istemeyerek de olsa size özel bazı şeyleri paylaşmak durumunda kalabilirsiniz. İnsanlardan size yardım etmesini istiyorsanız kesenin ağzını açmak durumunda kalabilirsiniz. Tek başına her şeye yetişemeyeceğin gibi sonunda hiçbir şey elde edemezsin.

ASLAN

İş cephesinde olup bitenler hakkında yaygara koparamayacak kadar iyi olduğunuzu düşünen biri sizi çok iyi tanımıyor demektir. Bugün sadece bir yaygara koparmakla kalmayacak, aynı zamanda bu yaygara çok hızlı şekilde şiddetli bir fırtınaya dönüşebilir.

BAŞAK

Aile meseleleri şu anda sizi biraz endişelendiriyor. Muhtemelen sizin farkında olmadan söylediğiniz bir şey birilerini kırmış olabilir. Birilerine ulaşmanın neden bu kadar zor olduğunu düşünüyor olabilirsin. Ancak, gerçek farklı! Senin dürüstlüğünü fark edene kadar zorlamaya devam edebilirler. Özür dileyerek ilk adımı atabilirsin.

TERAZİ

Hayat her geçen gün, her saat ve hatta her dakika daha iyiye gidiyor ama aklınızın bir köşesinde, bunun gerçek olamayacak kadar iyi olduğu ve yakında bir şeylerin balonunuzu patlatacağına dair endişeler var. Bu tür olumsuz düşünceleri gerçekten defetmeniz gerekiyor.

AKREP

İş, aile veya finansal nitelikteki sorunların üstesinden gelmenin en iyi yolu, gerçekten sert hissetmeseniz bile sert davranmaktır. Akrep doğasının şimdi ve haftanın sonu arasında çağrılabilecek ve çağrılması gereken acımasız bir yanı var.

YAY

Diğerleri sadece onları doğru yöne yönlendirmek için değil, aynı zamanda onları o yöne yönlendirmek için de size bakıyorlar. Bu sorumluluğu istemeyebilirsiniz, ancak bu, her şeyden önce adım atmanız ve lider olmanız gereken durumlardan biridir.

OĞLAK

Bu kendinden emin Oğlak yüzünün arkasında hassas bir doğa gizleniyor. Önümüzdeki 24 saat içinde olacaklar, diğer insanların ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymaya teşvik edecek. Bunu yapmanın tek nedeni o insanları önemsiyor olman. Sana kazandıracağı bir şey yok.

KOVA

Sizi kötü bir şekilde hayal kırıklığına uğratan biriyle nasıl başa çıkacağınız konusunda kararsızsanız, kendinizi onların yerine koymayı deneyin. Geçmişte kendin de bu konumda olduğunu fark edersen, belki onlara bu kadar sert davranmazsın.

BALIK

Önümüzdeki 24 saat içinde hayata yaklaşımı sizinkinden çok farklı olan biriyle çatışabilirsiniz, ancak bu gerçekten önemli değil. Dünyada hem var olmanız hem de gelişmeniz için yer var, bu yüzden çabucak üstesinden gelin ve devam edin.