Gür ve parlak saçların yolu buradan geçiyormuş! Hemen mutfağa koşun

Kadınlar saç görünüşünde en rahatsız olunan konulardan arasında bulunan sönük saçlardan kurtulmak için bir sürü ürün kullanıyorlar. Ancak bu ürünler çok pahalı olsa dahi istenilen sonuçları vermekte zorluk çıkarabiliyor. Saçın daha gür görünmesi için E vitamini ve sağlıklı yağlar içeren besinleri tüketmek, saça zarar veren işlemlerden uzak durmak gerekiyor. TikTok'ta paylaşılan saç bakım hilesine göre saçınızı yıkarken kullanacağınız kahve saçlarınızın çok daha gür olmasını sağlayacak. Bu yöntem ile saçlarınız çok daha gür ve parlak olabilir.

"Bu yöntem saç büyümesini geri kazandırır, saçları daha yumuşak ve parlak yapar." Anne, normal şampuanına bir çay kaşığı kadar kahve granülü ekleyerek elinde karıştırıyor ve saçını şampuanlıyor. Tüm kahveli şampuanı saç diplerine masaj yaparak iyice yediriyor. Daha sonra saçını kahveden arındırmak için duruluyor. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcılarından biri "Bunu denedim ve şimdi saçlarım çok yumuşak!" dedi.

