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  4. Gurbetçiler sınır kapısında yoğunluk oluşturdu! Ağlayan da var sıcaktan bunalan da: Biraz pahalıydı ama güzeldi

Gurbetçiler sınır kapısında yoğunluk oluşturdu! Ağlayan da var sıcaktan bunalan da: Biraz pahalıydı ama güzeldi

15.08.2024 14:28
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Türkiye'de tatillerini tamamlayan gurbetçiler, dönüş yolunda ana vatandan gözyaşları için ayrılmaya başladı. Kimi gurbetçi giderken, "Ezan sesine bayrağa hasret kalıyoruz" derken kimisi de, "Biraz pahalıydı" dedi.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere hüzünlü dönüş yolculuğu devam ediyor. Ülkeden çıkış yapan bazı gurbetçiler gözyaşlarına hakim olamıyor.

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SINIR KAPISINDA YOĞUNLUK

Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş yolculuğuna geçen gurbetçiler sebebiyle araç ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Yıllık izinlerini ve tatillerini aileleriyle birlikte geçiren gurbetçiler, dönüş yoluna kara sınır kapılarını tercih ediyor.

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GÖZYAŞLARI İÇİNDE GİDİYORLAR

Memleketlerinden yaşadıkları ülkelere dönmek üzere yola çıkan gurbetçiler, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Türkiye'den çıkış yapan ve sevdiklerini geride bırakan gurbetçiler, gözyaşları içinde anavatan topraklarından ayrılıyor.

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Öte yandan araç içinde uzun süre sıra beklemek zorunda kalan gurbetçileri kavurucu sıcaklar da zorluyor.

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"EZAN SESİNE BAYRAĞA HASRET KALIYORUZ"

Gözyaşları içinde anavatandan ayrılan gurbetçilerden Gülşen Smith, “Annemle babamı geride bıraktım. Almanya'ya dönüş yapıyoruz. Çok üzgünüm, çok. Ailemi, teyzemi, hepsi geride kaldı.

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Çok acı. Anne baba kıymeti bilin. Kendilerine iyi baksınlar, hakkımı helal ediyorum onlara, onlar da bana helal etsinler, seneye inşallah yine kavuşurum memleketime. Çok zor, çok zor 4 bin kilometre geliyoruz buraya, 4 bin kilometre geri gidiyoruz yani yol çok uzun sürüyor.

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Havalar da sıcak; çocuklar arkada pişiyor yani, pişmiyor değil. Her şey çok zor. Ezan sesine bayrağa hasret kalıyoruz, kalmaz mıyız? Çok kalıyoruz” dedi.

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"BİRAZ PAHALIYDI AMA GÜZEL GEÇTİ"

Gurbetçi vatandaşlardan Melike ve Mikail Sayım çifti, "Biz Antalya'da tatil yaptık şimdi, Almanya'ya Köln'e gidiyoruz. Orada yaşıyoruz. Güzel karşılandık, güzel geçti tatilimiz, biraz pahalıydı ama güzel geçti yine de. Ailemizi bıraktık, yine oraya gidiyoruz" diye konuştu. (İHA)

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye gurbetçi sınır kapısı
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