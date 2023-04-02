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Güzellik uzmanı kirpiklerinizi ok gibi gösterecek tüyoyu paylaştı! Maskara kullanmadan önce...

02.04.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kirpikleri uzun ve kıvrık göstermek için çeşitli uygulamalar yapılıyor. Kirpikleri uzun göstermenin en basit ve hızlı yolunun rimel olduğu biliniyor ama dümdüz rimel sürmek istenilen sonuçları sağlayamayabiliyor. Bir güzellik uzmanı kirpiklerinizi ok gibi uzun gösterecek ipucunu paylaştı.

Güzellik uzmanı kirpiklerinizi ok gibi gösterecek tüyoyu paylaştı! Maskara kullanmadan önce...

Kirpiklerinizin takma kirpik takılmış gibi yoğun ve uzun görünmesinden hoşlanıyorsanız ama maskara sürerek bu etkiyi yaratamıyorsanız doğru maskara tekniklerini denememiş olabilirsiniz. 22 yaşındaki Andreea Pletea, sosyal medya hesabında yayınladığı video kirpiklerini daha uzun ve gür gösteren güzellik hilesini paylaştı.

İHTİYACINIZ OLANLAR KAPATICI VE PUDRA

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Kapatıcı ve pudra kullanımını içeren bu video kısa sürede oldukça fazla etkileşim aldı. Andreeea, yüzünün tek tarafına düz rimel kullandı diğer tarafına ise az miktarda kapatıcı ve ardından hafif bir pudra tabakası uyguladı.

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NORMAL TARAF DAHA FAZLA BEĞENİLDİ

Daha sonra bu gözüne de rimel uygulayarak aradaki farkı gösterdi. Klip, izleyiciler arasında çok fazla tartışmaya neden oldu ve çoğu kapatıcı ve pudralı taraf yerine normal tarafı tercih etti.

MASKARANIN ÇABUK KURUMASINA NEDEN OLABİLİR

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Bu arada, bazıları harika göründüğünü düşündü ve bir kişi şunları paylaştı: “Gerçekten güzel görünüyor. Tek sorun, maskaranız fırçadaki tozdan çabuk kurur”.
Biri ise: "İnsanlar çok kötü...her zaman herkesi ve her şeyi yargılıyorlar. Kirpiklerin harika görünüyor. Yapmaya devam et." dedi.

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