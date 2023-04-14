Güzellik uzmanı yaşlanma karşıtı yağı açıkladı! Botoks etkisi yaratan yağ 10 yaş gençleştiriyor

Yaşına göre daha genç görünen kadınların cilt bakım sırları merak ediliyor. Yaşlanma karşıtı kremlere binlerce lira ödemek yerine doğal güzellik sırlarını arıyorsanız güzellik uzmanlarının tüyolarına bakabilirsiniz. Yaşlanmayan görünümüyle gurur duyan Asako Ito, taze ve genç bir cilt için en iyi ipuçlarını paylaşıyor."Botoks, kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü kesinlikle azaltmaya yardımcı olsa da, cildin genç görünmesini sağlamaya yardımcı olabilecek birçok bütçe dostu ürün de var.

YAŞLANMA KARŞITI CİLT BAKIMI

Asako Ito, "Kuşburnu yağı, C vitamini serumu ve güneş kremi gibi ürünleri günlük rutininize dahil ederek cildinizin dokusunu ve tonunu iyileştirmeye ve daha genç bir görünüm elde etmenize yardımcı olabilirsiniz." dedi.

KUŞBURNU YAĞI

Cilt bakımı söz konusu olduğunda Asako'nun tamamen güvendiği bir ürün var. "En sevdiğim bütçe ürünlerimden biri Kuşburnu yağı. Bu doğal yağ, cildi beslemeye ve daha genç bir görünüm sağlamaya yardımcı olan antioksidanlar ve esansiyel yağ asitleri açısından zengindir. Kuşburnu yağını hem gündüz hem de gece nemlendirici olarak kullanıyorum ve kesinlikle cildimin dokusunu ve tonunu iyileştirmeye yardımcı oldu."

C VİTAMİNİ SERUMU

Birçok uzman C vitamininin etkili bir kolajen güçlendirici ve cilt parlatıcı olduğuna inanıyor. Asako da aynı fikirde ve şöyle diyor: "Yemin ettiğim bir diğer bütçe dostu ürün de C vitamini serumu. Cildi serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. Ayrıca ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilecek kolajen üretimini desteklemeye yardımcı olur.

"Sabahları nemlendiricimi uygulamadan önce bir C vitamini serumu kullanıyorum ve cildime sağlıklı bir parlaklık kazandırmaya yardımcı oluyor."

GÜNEŞ KREMİ

Yüzünüzde erken yaşlanmayı önlemek istiyorsanız, her gün SPF kullanmak önemli bir alışkanlıktır. Asako şöyle diyor: "Cildi güneşten korumak için her zaman güneş kremi kullanmanızı tavsiye ederim. Güneş hasarı, erken yaşlanmanın ana nedenlerinden biridir, bu nedenle cildinizi zararlı UV ışınlarından korumak önemlidir. Etkili ve bankayı bozmayacak birçok bütçe dostu güneş kremi var."

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, erken yaşlanma belirtileriyle savaşmaya da yardımcı olabilecek antioksidanlarla doludur. Asako şöyle diyor: "Cildin genç görünmesini sağlamaya yardımcı olabilecek bir başka harika bütçe ürünü de yeşil çaydır. Yeşil çay, antioksidanlar açısından zengindir ve iltihabı azaltmaya ve cildi hasardan korumaya yardımcı olabilecek anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Yeşil çay içebilir, hatta tonik veya yüz sisi olarak topikal olarak uygulayabilirsiniz."

YÜZ MASAJI

Asako, "Son olarak, yüz masajını cilt bakımı rutininize dahil etmenizi öneriyorum. Yüz masajı, şişkinliği azaltmaya ve daha genç bir görünümü desteklemeye yardımcı olabilecek dolaşımı ve lenfatik drenajı artırmaya yardımcı olur. Cildinize yukarı ve dışa doğru hareketlerle hafifçe masaj yapmak için parmaklarınızı veya yüz silindirini kullanabilirsiniz."



