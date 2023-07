Güzellik ve kişisel bakımın “en iyileri” 9. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde sahiplerini buldu

Türkiye’de güzellik ve kişisel bakım sektöründe trendlere yön veren ve ilklere imza atan Watsons Türkiye’nin bu yıl 9.’sunu düzenlediği Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri gecesinde yılın en iyi ürünleri ve güzellikleri, başarıları, stilleri ile öne çıkan ünlü isimler ödüllendirildi. Müge Boz ve Mert Fırat’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede ikilinin arasında yaşanan, birbirinden eğlenceli diyaloglar davetlilere keyifli anlar yaşattı.

EN İYİ ÜRÜNLERİ SEÇMEK İÇİN 2.5 MİLYONA YAKIN OY KULLANILDI

Güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin “en iyi”lerinin belirlendiği 9. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde, 25 farklı kategoride 130 aday ürün tüketiciler tarafından oylandı. 2.5 milyon rekor oylama ile belirlenen ve kategorilerinde en çok oy alan ürünler yılın en iyi ürünü olmaya hak kazandı.

Watsons’ın renkli dünyasını yansıtan büyüleyici gecede davetliler saksafon eşliğindeki dans gösterisiyle karşılandı. Gece, birbirinden renkli dans showlarına ve son dönemin parlayan yıldızı Nova Norda'nın ışıltılı sahne performansı gibi birçok unutulmaz ana ev sahipliği yaptı.

“Bi’ Tek Ben Anlarım” şarkısıyla 2022 yılında büyük bir çıkış yapan KÖFN grubu da en sevilen şarkılarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Ödül gecesinde; bu sene sanat hayatının 50’nci yılını kutlayan Nükhet Duru, “Sonsuz Başarı” ödülünün takdim edilmesinin ardından etkileyici bir sahne performansına imza attı.

Yakın zamanda kaybettiğimiz büyük sanatçı Özkan Uğur’u anmak üzere tüm ödül alanların sahnede hep bir ağızdan “Ele Güne Karşı” şarkısını seslendirmesi duygusal anlar yaşattı ve geceye damgasını vurdu.

"SEKTÖRÜMÜZDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAHİPLENEN TEK PERAKENDE ŞİRKETİYİZ"

9.Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nin gelenekselleştiğini ve sektörde kıymetli bir yeri olduğunu söyleyen Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş “Watsons olarak en yeni trendleri, en uygun fiyata Watsons kalitesiyle 61 ilde 370’in üzerinde mağazamız, E-ticaret sitemiz watsons.com.tr ve mobil uygulamamız ile 7/24 kesintisiz online ve offline müşteri deneyimi sunarak Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerimizle buluşturuyoruz. Yenilikçilik, trendler, deneyim ve sürdürülebilirlik denildiğinde müşterilerimizin aklına gelen ilk marka olmanın verdiği güvenle her yıl güçlü bir büyüme kaydediyoruz. Bununla birlikte dünyamız için önemi her geçen gün artan sürdürülebilirliği kişisel bakım ve güzellik sektöründe sahiplenen tek perakende markasıyız. Bugün burada 2022’nin en iyi ürünlerini ve değerli isimlerini ödüllendirmenin yanı sıra sürdürülebilirlik alanında önemli yol kat etmiş iş ortaklarımızı ödüllendirmekten de büyük gurur duyuyoruz.” dedi.

Watsons’ın Sürdürülebilir Yaşam misyonunun çevresel ekseni kapsamında, gecede her davetli adına TEMA Vakfı’na bir fidan bağışlandı. Toplumsal sürdürülebilirlik ekseninde kadınların iş hayatına ve ekonomiye katılımlarının artırılmasını teşvik etmek amacıyla “Kadın Çalışan Oranı En Yüksek Watsons Üretici Ortakları” da ödüllendirildi.

9. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödül Kategorileri:

1.Yılın En İyi Maskarası: Maybeline Sky High Cosmic Black Maskara

2.Yılın En İyi Far Paleti: Revolution Forever Flawless Affinity Far Paleti

3.Yılın En İyi Ten Makyaj Ürünü: Flormar Stay Perfect Kapatıcı

4.Yılın En İyi Dudak Ürünü: Show By Pastel Show Your Lumos Dudak Parlatıcısı

5.Yılın En Yenilikçi Makyaj Ürünü: Maybeline Vinyl Ink Likit Ruj

6.Yılın En İyi Yüz Bakım Ürünü: Celenes Dry Touch Güneş Koruyucu SPF50

7.Yılın En İyi Serumu: L'oréal Paris Revitalift Filler Göz Serumu

8.Yılın En İyi Yüz Maskesi: Garnier Nem Bombası Nar Özü Kağıt Maske

9.Yılın En İyi Anti-Aging Ürünü: Neutrogena Retinol Boost Göz Kremi

10.Yılın En İyi Kore Güzellik Ürünü: Pure Beauty Brighten Up Güneş Koruyucu Losyon Spf50

Yılın En İyi Dermo Kozmetik Ürünü: Cosmed Atopia Temizleme Yağı

12.Yılın En İyi Sürdürülebilir Yaşam Ürünü: The Purest Solutions Gözenek Sıkılaştırıcı Tonik Yılın En İyi El ve Vücut Bakım Ürünü: Bepanthol Cilt Bakım Kremi Yılın En İyi Tırnak Güzellik ve Bakım Ürünü: Watsons Hızlı Manikür & Pedikür Peeling Yılın En İyi Erkek Bakım Ürünü: Nivea Fresh Erkek Deodorant Yılın En İyi Duş Jeli: Dove Argan Yağı Köpük Duş Jeli Yılın En İyi Deodorantı: Rexona Clinical Protection Kadın Stick

18.Yılın En İyi Ağız Bakım Ürünü: Colgate Optic White Çay, Kahve ve Tütün Kullananlar İçin Diş Macunu

19.Yılın En İyi Bitkisel İçerikli Saç Bakım Ürünü:OGX Apple Cider Vinegar Şampuan

20.Yılın En İyi Şampuanı: Urban Care Sülfatsız Hibiscus ve Shea Şampuan

21.Yılın En İyi Saç Boyası: Excellence Creme Kumral Küllü 7,1

22.Yılın En İyi Saç Bakım Ürünü: Urban Care Expert Biotin & Caffeine Saç Toniği

23.Yılın En İyi Erkek Saç Bakım Ürünü: Clear Legend By Ronaldo Şampuan

24.Yılın En İyi Watsons'a Özel Ürünü: Revolution Reloaded Spirited Love Far Paleti

25.Yılın En İyi Watsons Markalı Ürünü: Watsons Hızlı Manikür & Pedikür Peeling

Best of the Best:

1.Kadın Çalışan Oranı En Yüksek İş Ortağı: Gülşah - Aerofa - Treda

2.Yılın En İyi Omnichannel Partneri: L'oréal

3.Yılın En İyi E-ticaret Ürünü: Rexona Clinical Protection Kadın Stick

4.Yılın En İyi Sürdürülebilirlik Projesi: Temiz Marmara İçin Oral-B Planı

5.Yılın Servis Seviyesi En Yüksek İş Ortağı: GSK

6.Yılın Ürünü: Maybelline Sky High Cosmic Black Maskara

7.Yılın İş Ortağı: Flormar

Gecede Watsons Özel Ödülü Alan Ünlü İsimler

1.“En Güzel Cilt Ödülü”- Özgü Kaya

2.“En Güzel Göz Ödülü”- Sevda Erginci

3.“En Güzel Saç Ödülü”- Hazal Subaşı

4.“En Sürdürülebilir Designer Ödülü”- Bennu Gerede

5.“Yılın Makyaj Artisti Ödülü”- Hamiyet Akpınar

6.“En Güzel Kalp Ödülü”- Ebru Baybara Demir

“Sonsuz Başarı Ödülü” – Nükhet Duru