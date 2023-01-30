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Haberi duyan oltasıyla sahile koştu! Kova kova götürdüler: "Bugün herkes balık yiyecek"

30.01.2023 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kemer ilçesinde, fırtına nedeniyle balık üretme çiftliğinin havuzunun patladığını duyanlar, balık yakalamak için oltalarını alarak sahile koştu. Öte yandan Konyaaltı sahilindeki olta balıkçıları ise umduklarını bulamadı. İşte haberin detayları...

Haberi duyan oltasıyla sahile koştu! Kova kova götürdüler: "Bugün herkes balık yiyecek"

Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde bulunan çiftliğin balık havuzları birkaç gün önceki fırtına nedeniyle patlayınca, çok sayıda balık denize kaçtı. Haberi duyanlar Beldibi'nden Çıralı mevkine kadar ilçenin tamamında plajlara akın etti. Bugün sabah saatlerinden itibaren sahilleri dolduranlar oltalarıyla kilolarca balık yakaladı.

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"BOŞ YOK"

Kemer ilçe merkezinde esnaf Murat Günay, "Her yıl fırtınalardan dolayı balık çiftlikleri patlama yapmakta. Yine iki gün önce bir çiftliğimiz patladı. Bundan dolayı da yoğun bir balık sürüsü Ayışığı Koyu'na geldi. Ben de sosyal medyadaki haberlerden gördüm ve ailecek balık tutmaya geldik. Boş yok diyebiliriz. At ve çek yapıyoruz. Bayağı bereketli. Bir hafta 10 günlük balık ihtiyacımızı buradan karşılayacağız." dedi.

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"HERKES BALIK YİYECEK BUGÜN"

Göynük Mahallesi'nde esnaf Hasan Ali Şenol, "Balık çiftliği patladığını duyduk. Onun üzerine buraya geldim. Tutan arkadaşlarımız var. Güzel keyif yaşıyoruz. Kış gününde böyle güzel bir şeyin olması iyi oldu. Bir rekabet de oluşuyor tutmak için, balık yiyecek bugün. Ben geleli yarım saat oldu daha 2 tane yakaladım. Daha çok tutmayı düşünüyorum." diye konuştu.

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Esnaf Ercan Arslan da "Arkadaşlarımızdan duyduk çiftlik patlamış diye. Biz de 2 saattir buradayız. Aldık nasibimizi. Ama sabah gelenler daha fazla almış, kova kova götürmüşler. Rızkımızın peşindeyiz biz de. Yaklaşık 30 tane aldım." dedi.

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KENT MERKEZİNDEKİ OLTA BALIKÇILARI UMDUĞUNU BULAMADI

Balık çiftliğinden kaçan balıkları yakalamak isteyen olta balıkçıları, kent merkezindeki Konyaaltı sahilini de doldurdu. Balık yakalama isteğiyle oltalarını denize sallayan balıkçılar, umduklarını bulamadıklarını söyledi. Olta balıkçısı Kaan İnanlı, "Kemer tarafında bir çipura çiftliği patlamış. Biz de kaptık oltamızı geldik. Biraz balık yakaladık. Ama dün daha iyiymiş." dedi.

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İbrahim Filoğlu, "Duyduğuma göre güzel balık yakalanmış. Ama ben henüz tutamadım" dedi. Eşiyle birlikte sosyal medyada balık yoğunluğu haberini aldığını belirten Azime Güler, "Haberi duyup gelenlerdeniz. Ama balık yok. Gelmeyin boşuna." diye konuştu. (DHA)

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