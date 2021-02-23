Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Hangi illerde normalleşme başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

Yasaklar ne zaman kalkacak sorusunun yanıtı gündemin en çok yanıt aranan sorularından bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalardan sonra yasaklar hangi illerde kalkacak konusunda daha sık araştırma yapılıyor. Normalleşme süreciyle alakalı olarak mart ayına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla beraber martta hangi yasaklar kalkıyor sorusu da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. İşte detaylar…
Açıklamasında salgının seyrini ayrıntılı şekilde değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, bazı şehirlerde iyi bir görüntünün olduğunu, bazı şehirlerde ise sıkıntılı bir durumun söz konusu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; mart ayının aşılamada çok büyük bir mesafe kat edilecek bir ay olduğunu ve yüksek rakamların görülebileceğini belirtti. Öte yandan normalleşme olacak iller konusunda ise Sağlık Bakanlığının kriterlerine göre illerin dört gruba ayrılacağını ve mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin başlatılacağını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerin vaka ve aşılanma durumlarına göre; “düşük”, “orta”, “yüksek” ve “çok yüksek” şeklinde 4 grupta değerlendirileceğini kaydetti. Normalleşme takviminin bu şekilde yürütüleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirleri nedeniyle restoran, kafe, kıraathane ve benzeri işletmelerin esnaflarını rahatlatacak adımların yol haritasının önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi. Uzaktan eğitim konusunun da illerdeki vaka sayısına göre değerlendirileceğini kaydetti.
“Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizde vaka ve aşılama kriterlerine göre aşamalı bir şekilde kaldırıyoruz” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli kriterin vaka sayısının tüm illerde azalması olduğunu söyledi. Vatandaşların dikkatli olmasına bağlı olarak kendi illerindeki görünümün düzelmesiyle orantılı şekilde normalleşme takviminin hızlı ilerleyebileceğini belirtti.
Kısıtlamalar ne zaman bitecek sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ederken bir yandan da hem işletmeler hem de vatandaşlar kafe ve restoranların açılacağı tarihi merak ediyor. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, AA muhabirine restoran ve kafelerin vaka ve hastalık seyri göz önünde tutularak açılabilmesine yönelik açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Salgının seyrine göre il hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda restoran, kafe ve lokantaların belli kurallar çerçevesinde kapılarını tekrar açabileceğini söyleyen İlhan, işletmelerin il bazında hastalık seyri ve aşılama oranları göz önünde tutularak açılabileceğini belirtti. Bunların yerinde alınacak kararlar ile hayata geçirileceğini anlatan İlhan, kafe ve kıraathane gibi yeme içme sektörüne yönelik adımların yol haritasının gelecek günlerde belli olacağını aktardı. Bu konuda çalışmaların yürütüldüğünü, analizlerin yapıldığını ve kriterlerin belirlendiğini söyledi.
Prof. Dr. İlhan, ekonomik sıkıntı yaşayan yeme içme sektörünün rahatlatılması amacıyla atılacak adımlarda halk sağlığını korumanın da esas olduğunu belirtti. Kriterlerin henüz netleşmediğini aktaran İlhan, önlemlerle alakalı olarak sıkı kurallar ve denetlemeler çerçevesinde yemek yenilen iç mekanlara kapasite sınırlaması getirilebileceğini, personele düzenli Kovid-PCR testi yapılabileceğini, ilerleyen süreçte personele aşı yapılabileceğini, müşterilerden HES kodu istenebileceğini ve ateş ölçümü yapılabileceğini söyledi. Masalar arasındaki mesafenin de en az 1,5-2 metre olabileceğini ve çaprak oturma düzenli oluşturulabileceğini anlatan Prof. Dr. İlhan, maskelerin de yalnızca yemek yerken çıkarılabileceğini, mekanda bulunma süresinin sınırlandırılabileceğini ve canlı müzik yapılmasına izin verilmeyebileceğini dile getirdi.