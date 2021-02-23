Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Hangi illerde normalleşme başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

Yasaklar ne zaman kalkacak sorusunun yanıtı gündemin en çok yanıt aranan sorularından bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalardan sonra yasaklar hangi illerde kalkacak konusunda daha sık araştırma yapılıyor. Normalleşme süreciyle alakalı olarak mart ayına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla beraber martta hangi yasaklar kalkıyor sorusu da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. İşte detaylar… HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK? Açıklamasında salgının seyrini ayrıntılı şekilde değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, bazı şehirlerde iyi bir görüntünün olduğunu, bazı şehirlerde ise sıkıntılı bir durumun söz konusu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; mart ayının aşılamada çok büyük bir mesafe kat edilecek bir ay olduğunu ve yüksek rakamların görülebileceğini belirtti. Öte yandan normalleşme olacak iller konusunda ise Sağlık Bakanlığının kriterlerine göre illerin dört gruba ayrılacağını ve mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin başlatılacağını dile getirdi.

Son Dakika: Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı HANGİ İLLERDE NORMALLEŞME BAŞLAYACAK? Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerin vaka ve aşılanma durumlarına göre; “düşük”, “orta”, “yüksek” ve “çok yüksek” şeklinde 4 grupta değerlendirileceğini kaydetti. Normalleşme takviminin bu şekilde yürütüleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirleri nedeniyle restoran, kafe, kıraathane ve benzeri işletmelerin esnaflarını rahatlatacak adımların yol haritasının önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi. Uzaktan eğitim konusunun da illerdeki vaka sayısına göre değerlendirileceğini kaydetti. “Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizde vaka ve aşılama kriterlerine göre aşamalı bir şekilde kaldırıyoruz” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli kriterin vaka sayısının tüm illerde azalması olduğunu söyledi. Vatandaşların dikkatli olmasına bağlı olarak kendi illerindeki görünümün düzelmesiyle orantılı şekilde normalleşme takviminin hızlı ilerleyebileceğini belirtti. Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu! İşte ilk alınacak kararlar KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Kısıtlamalar ne zaman bitecek sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ederken bir yandan da hem işletmeler hem de vatandaşlar kafe ve restoranların açılacağı tarihi merak ediyor. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, AA muhabirine restoran ve kafelerin vaka ve hastalık seyri göz önünde tutularak açılabilmesine yönelik açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.