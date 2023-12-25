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  4. Haftalardır dizide yoktu! Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy sessiz sedasız projeden ayrıldı

Haftalardır dizide yoktu! Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy sessiz sedasız projeden ayrıldı

25.12.2023 09:08 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizinin başından bu yana kadroda yer alan ve Şengül karakterini canlandıran Fadik Sevin Atasoy'un projeden sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son haftalarda dizide olmayı ise dikkatlerden kaçmamıştı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. 4. sezonu yayınlanan dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ancak 3 haftadır ekranda olmayan Şengül karakterine hayat veren Fadik Sevin Atasoy veda etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son haftalarda projenin başından beri yer alan Fadik Sevin Atasoy'un hayat verdiği Şengül karakterinin dizide yer almaması dikkat çekti.

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Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Atasoy'un sessiz sedasız diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Oyuncu, vedasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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Fadik Sevin Atasoy kardeşlerim Oyuncu karakteri
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