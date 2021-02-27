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Haiti’de hapishaneden firar sırasında çıkan olayların bilançosu arttı

27.02.2021 12:54 | Son Güncelleme:
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Haiti’nin başkenti Port Au Prince’deki bir hapishanede mahkumların Perşembe günü ayaklanma çıkararak firar ettiği sırada çıkan olaylarda ölü sayısı 25’e yükselirken, 400’den fazla mahkumun kaçtığı bildirildi.Haiti’nin başkenti Port Au Prince’ta bulunan Croix-des-Bouquets Hapishanesinde Perşembe günü mahkumların firar ettiği sırada çıkan olaylarda 1’i cezaevi müdürü olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Haiti’nin başkenti Port Au Prince’deki bir hapishanede mahkumların Perşembe günü ayaklanma çıkararak firar ettiği sırada çıkan olaylarda ölü sayısı 25’e yükselirken, 400’den fazla mahkumun kaçtığı bildirildi.
Haiti’nin başkenti Port Au Prince’ta bulunan Croix-des-Bouquets Hapishanesinde Perşembe günü mahkumların firar ettiği sırada çıkan olaylarda 1’i cezaevi müdürü olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e yükseldiği, 6’sının mahkum olduğunu bildirildi. Mahkumların kaçtığı sırada hapishane etrafındaki vatandaşlara da saldırdığı, bazılarının yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca 400’den fazla mahkumun firar ettiği aktarıldı. Devlet Başkanı Jovenel Moise olayla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkı sakin kalmaya çağırıyoruz. Ulusal Polisin durumu kontrol altına alması için tüm talimatlar verildi" ifadelerini kullandı.
Öte yandan kaçanlar arasında Haiti’nin en güçlü çete liderlerinden biri olan Arnel Joseph’in de bulunduğu belirtilmişti. 2012 yılında inşa edilen Croix-des-Bouquets Hapishanesi, 2014 yılında 300’den fazla mahkumun kaçtığı firarla da gündeme gelmişti. Kaçış sırasında hapishanede 899 kişi bulunuyordu.

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