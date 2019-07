Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu

Vatandaşların "Hak-İş seninle gurur duyuyor" şeklindeki tezahüratlarına "Biz sizlerle gurur duyuyoruz" karşılığını veren Erdoğan, "Her mücadelesinde yanında olduğum, her mücadelemizde yanımızda bulduğum Hak-İş'in gelecekte de aynı ilkeli ve kararlı tavrını sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Türkiye'yi birlikte bugünlere getirdik, inşallah yine birlikte geleceğe taşıyacağız. 2023 hedeflerimize beraberce ulaşacağız, bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarımızı beraberce emanet edeceğiz. Çünkü biz bu milletin bağrından doğmuş kadrolarız, çünkü biz her şeyimizi borçlu olduğumuz bu ülkeye aşkla bağlı, bu millete hizmet etmeyi ibadet sayan, yüreğini ve bedenini bu yola adamış gönül erleriyiz, çünkü biz Türkiye'yiz." diye konuştu.

Milletin ve özellikle de emekçinin yanında olmanın lafla olmayacağını belirten Erdoğan, kendilerinin belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı süresince bu mücadeleyi verdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük büyük laflarla, yalanlarla, sloganlarla, ideolojik illüzyonlarla, hele hele içi boş vaatlerle milletimizi ve emekçilerimizi kandırmaya asla çalışmadık, bunun yerine bu ülkenin 82 milyon vatandaşının her birinin hayat seviyesini yükseltecek icraatlar ortaya koyduk. Zenginliği mevcut pastanın dağıtımını yaparak değil, pastayı büyüterek ve herkesin buradan hakkı olanı almasını sağlayarak milletimizin tamamına mal ettik. Her ne kadar son dönemdeki döviz dalgalanmaları sebebiyle uluslararası hesaplarda bir miktar gerileme yaşanmış olsa da fiilen milletimizin 17 yıl öncesinin çok üzerinde bir refah seviyesinde bulunduğunu vicdan sahibi herkes kabul edecektir." dedi.