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Hakim eşini kızgın yağ ile yakmış, kendisi intihar etmişti! Korkunç olayın ardından bambaşka bir hikaye çıktı

14.04.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Hande Arslan, hakim eşini önce bıçaklayıp sonra da üzerine kızgın yağ dökerek yakmıştı. Aslan da daha sonra intihar etmişti. Olayın ardından bambaşka bir hikaye ortaya çıktı. Necmi Arslan ile Hande Arslan'ın eski eşlerinden boşanma aşamasındayken yakınlaşma yaşadığı öğrenildi. Hande Arslan'ın eski eşinden hamile kaldığı, bunu Necmi Arslan'dan gizleyip çocuğun kendisinden olduğunu söyledi. Yaşanan olayın hakim Arslan'ın gerçeği öğrenmesi üzerine yaşandığı ortaya çıktı.

Hakim eşini kızgın yağ ile yakmış, kendisi intihar etmişti! Korkunç olayın ardından bambaşka bir hikaye çıktı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşanmıştı. Hakim eşi Necmi Arslan ile kavga eden Hande Arslan önce eşini bıçaklayıp sonra da üzerine kızgın yağ dökmüştü. Arslan daha sonra ise evlerinin balkonundan atlayarak intihar etmişti. Korkunç olayla ilgili gerçek ortaya çıktı. Eski eşlerinden boşanma aşaması sırasında hakim Necmi Arslan ile Hande Arslan yakınlaştı. Eşlerinden boşanan çift, daha sonra evlendiler. Hande Arslan, eski eşinden hamile kalmıştı ama Necmi Arslan'a kendisinden hamile olduğunu söyledi. Olay ise gerçeği öğrenen hakimin eşinden boşanmak için hazırlık yaptığı sırada çıkan tartışmanın alevlenmesi üzerine gerçekleştiği anlaşıldı. Birbirlerini deliler gibi seven çiftin ölümüne uzanan hikayesi şöyle yaşandı…

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BOŞANMA AŞAMASINDAYKEN İLİŞKİ YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Arkeolog olan Hande Arslan, önceki evliliğinde yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle eski eşine karşı boşanma davası açtı. O tarihte Anadolu Adliyesinde Aile Mahkemesi hakimi olan Necmi Arslan, Hande Arslan'ın boşanma davasına baktı.

Hakim Necmi Arslan da aynı adliyede görev yaptığı hakim eşinden boşandığı için ikili arasında boşanma davası sürecinde bir duygusal yakınlaşma oldu.

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"SENDEN HAMİLE KALDIM"

İkili boşanma davası devam ederken birlikte yaşamaya başladı. Bu sırada Hande Arslan'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Gebelik testi yaptıran Hande, birlikte yaşadığı hakim Necmi Arslan'a, “Senden hamile kaldım. Bebeğimiz olacak” dedi.

ÇOCUĞUN BABASI KAYITLARA ESKİ EŞİ OLARAK GEÇTİ

Hakim de “Zaten boşanıyorsun, dava biter karar kesinleşirse nikah yapar evleniriz. Sorun değil, sen gebeliği sonlandırmayı düşünme” dedi. Kadın doğum yapınca boşanma davası henüz bitmediği için bebeğin babası da nüfus kayıtlarına Hande Arslan'ın eski eşi olarak geçti.

Hakim Necmi Arslan boşanma davasını karara bağlayıp birlikte yaşadığı Hande'yi eski eşinden boşadı. Karar, istinaf ve Yargıtay sürecinden de geçip kesinleştikten sonra ikilinin resmi nikâhlı evliliği önünde de engel kalmadı.

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BEBEĞİN BABASI DNA TESTİNDE ESKİ KOCASI ÇIKTI

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre birbirlerini deliler gibi seven ikili önce resmi nikâh kıyıp evlendi, ardından da balayı için yurt dışına tatil planı yaptı. Pasaport başvurusu yapan hakim daha sonra bebeği de nüfusuna alabilmek için dava açtı.

Ne olduysa bundan sonra oldu. 3.5 yaşındaki bebekleri, Hande'nin eski eşinin nüfusuna kayıtlı olduğu için hakim Necmi Arslan, bebeğin babası kendisi olduğu için soy bağının iptali davası için Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtı.

Arslan, dava dilekçesinde, her ne kadar bebeğin babası resmi nikâhlı eşi Hande'nin eski eşi görünse de, bebeğin dünyaya geldiği tarihte eşinin boşanma davasının henüz kesinleşmemiş olması ve resmiyette evli göründüğü için doğal olarak bebeğin babasının da nüfusuna eski eşiymiş gibi kaydedildiğini, ancak babasının kendisi olması nedeniyle soy bağının iptali davası ile bunun düzeltilmesini istedi.

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Mahkeme ise, bu tür davalarda babalık testi yapılmadan karar verilemeyeceğinden öncelikle bebeğin ve babanın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini kararlaştırdı. Babalık testiyle ilgili mahkemeye gelen raporla hakim Necmi Arslan neye uğradığını şaşırdı. Rapora göre bebeğin babası yüzde 99.99 ihtimalle Hande Arslan'ın eski eşi çıktı.

Kadının boşanma davası açtığı tarihte eski eşinden hamile kaldığı, ancak bunu bir süre hakimden gizledikten sonra bebeğin babasının kendisi olduğunu söyleyip ikna ettiği öğrenildi.

BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ, CANINDAN OLDU

Bu duruma öfkelenen hakim Necmi Arslan, eşi Hande'nin kendisine yalan söylediğini, bu durumu kabul edemeyeceğini belirterek boşanmak istediğini söyledi.

Hakim Arslan kendisini kandıran eşine karşı dava açmaya hazırlandığı sırada evde yaşanan tartışma ve kavganın bir anda alevlenmesi üzerine Hande Arslan'ın mutfaktaki ocakta kızgın yağı eşinin üzerine dökerek feci şekilde yanmasına neden oldu.

Öfkesine hakim olamayan kadın daha sonra hakim eşini vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı. Çocukları kreşte olduğu için evde yalnız kalan kadın eşini öldürdükten sonra oturdukları 3. kattaki evin balkonundan atlayarak intihar etti.

Ağır yaralı olarak Göztepe Şehir Hastanesine kaldırılan kadın burada hayatını kaybetti. Hakim Necmi Arslan, Heybeliada'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, Hande Arslan da Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 3,5 yaşındaki bebek ise öz babasına verildi.

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