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HAKKARİ BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Hakkari Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakitleri

27.06.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari bayram namazı vakti hakkında araştırmalar hız kazandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı, Kurban Bayramı'nın ilk günü erken saatlerde kılınacak. Namaz vakitleri illere göre farklılık gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayram namazı vakitlerini il il açıkladı. Peki, Hakkari Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Hakkari Diyanet bayram namazı vakti...

HAKKARİ BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Hakkari Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakitleri

Hakkari bayram namazı saati merak edilen konular arasında yer alıyor. Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Peki, Hakkari'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakitleri il il açıklandı. İşte Hakkari bayram namazı saati...

HAKKARİ BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayram namazı vakitlerini il il açıkladı. Bu kapsamda Hakkari'de Kurban Bayramı namaz saati 05.19 olarak belirlendi.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

bayram namazı

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Ankara bayram namazı saati: 05.57
İzmir bayram namazı saati: 06.24
Trabzon bayram namazı saati: 05.27
Bursa bayram namazı saati: 06:12
Kocaeli bayram namazı saati: 06.07
Gaziantep bayram namazı saati: 05.46
Adana bayram namazı saati: 05.54
Adıyaman bayram namazı saati: 05.41
Afyonkarahisar bayram namazı saati: 06:09
Ağrı bayram namazı saati: 05.17
Aksaray bayram namazı saati: 05.56
Amasya bayram namazı saati: 05.43
Antalya bayram namazı saati: 06.13

bayram namazı 2

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

1. Rekat Kılınışı
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

BAYRAM NAMAZI

2. Rekat Kılınışı
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

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