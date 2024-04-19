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Haluk Bayraktar'ın sert sözlerine İmamoğlu'ndan 'akraba' yanıtı! "Yetkiyi pervasızca kullanma girişiminde bulunuyorlar"

19.04.2024 17:06
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar arasındaki polemik devam ediyor. İmamoğlu, Bayraktar'ın “Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak” gibi sert ifadeler kullandığı açıklaması sorulduğunda "Ülkemizde bazen yetki verilmiş insanlardan daha fazla o yetkiyi pervasızca kullanma girişiminde bulunan insanlar var" diyerek tepki gösterdi.

Haluk Bayraktar'ın sert sözlerine İmamoğlu'ndan 'akraba' yanıtı! "Yetkiyi pervasızca kullanma girişiminde bulunuyorlar"

Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz'un "Jet yakıtı satmışlar" diyerek Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın fotoğrafını paylaşmasıyla başlayan tartışmada son olarak İmamoğlu, Haluk Bayraktar'ın sert sözlerine yanıt verdi.

"TASMALI KÖPEKLERİNİ SALDIRTMAYI BIRAK"

Yavuz'un iddiasını sert bir dille reddeden Haluk Bayraktar, İmamoğlu'na hitaben "Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak" ifadelerini kullanmıştı. Evren Barış Yavuz ise tutuklanmıştı.

Haluk Bayraktar’ı kızdıran iddia! Haluk Bayraktar’ı kızdıran iddia!

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DÜNYA BASININ DA GÜNDEMİNDE

Ekrem İmamoğlu uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtlandırdı, gündemi değerlendirdi. İmamoğlu'na Haluk Bayraktar'ın kendisi hakkındaki sözleri de soruldu.

İmamoğlu'nun üç maddelik yorumu yabancı basında İmamoğlu'nun üç maddelik yorumu yabancı basında

AA-20240226-33819899-33819897-IBB_BASKANI_IMAMOGLU_ARNAVUTKOYDE_HALK_BULUSMASINA_KATILDI

"BU İŞ AKRABA İŞİ DEĞİL KARDEŞİM"

İmamoğlu'nun yanıtı şöyle oldu:
“Beni hedef haline getirerek bir dil kullanan şahıstan bahsettiniz. Çok nezaketsiz bir davranış. Bu nezaketsiz ve iftira dolu davranışın muhatabı olmadım, olmam. Şunu da söylemem lazım. Ülkemizde bazen yetki verilmiş insanlardan daha fazla o yetkiyi pervasızca kullanma girişiminde bulunan insanlar var. Kimden bahsediyoruz? Yetkinin sahibinin yanındaki eş dost akrabadan bahsediyoruz. Ben de diyorum ki bu iş akraba işi değil kardeşim. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım ve ben hukuki, yasal yetkilerimi kullanırım. Ülkemizde son 15 yıldır farklı kavramlarla, farklı makamlarla, üzülerek söylüyorum ki, bu kavram yok sayılmıştır ve ahlak sınırlarının dışına çıkılmıştır. Bu konuşmayı yapan kişi Türkiye’de güçlü bir sanayi kuruluşu, savunma sanayi kuruluşunun başındaki insan olabilir. Ama o kadardır. Herhangi bir kişiyle eşit haklara sahiptir. Hukukun herkese eşit uygulanmasını diliyorum.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ekrem İmamoğlu
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