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Hamas'ın 'sürpriz' saldırılarında 'Ukrayna' izi! Yarbay Salman Habaka öldürüldü; İsrail, Cibaliye ve Bureij mülteci kamplarını vurdu

02.11.2023 06:53 | Son Güncelleme:
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Gazze'ye yönelik bombardıman devam ederken, İsrail ordusu bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Cibaliye ve Bureij mülteci kamplarını vurdu. Onlarca ölünün olduğu öğrenildi. İsrail'in başlattığı kara harekatına karşı Hamas'tan da peş peşe sürpriz saldırılar geldi. Uzmanlara Kassam Tugayları'nın Ukraynda'daki savaştan ilham aldığını belirtirken, İsrail büyük bir kayıp yaşadı. Zırhlı Kolordu'nun 53'üncü taburunun komutanı Yarbay Salman Habaka, Hamas tarafından öldürüldü.

Hamas'ın 'sürpriz' saldırılarında 'Ukrayna' izi! Yarbay Salman Habaka öldürüldü; İsrail, Cibaliye ve Bureij mülteci kamplarını vurdu

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını günlerdir artırarak sürdürüyor. İsrail güçleri, dün Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na ikinci kez saldırı düzenlemişti. Sadece son saldırıda ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'i bulduğu aktarıldı. BM'den İsrail'in son saldırılarının ardından 'savaş suçu' çıkışı gelirken, Fransa, saldırılarda meydana gelen ağır Filistinli sivil can kayıplarından endişe duyduğunu belirtti. Öte yandan Hamas'ın İsrail ordusuna karşı düzenlediği 'sürpriz' saldırılarda "Ukrayna izi" dikkat çekerken, İsrail ordusu büyük bir kayuıp yaşadı. İşte tüm detaylar...

16.00

İSRAİL CİBALİYE VE BUREİJ'E SALDIRDI

İsrail ordusu, Gazze'deki iki mülteci kampını bombaladı, Saldırıda onlarca can kaybı ve çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

15.45

HAMAS'IN TAKTİĞİ UKRAYNA SAVAŞINI ANIMSATTI! BÖYLE VURUYORLAR

Hamas'ın yayınladığı görüntüler dünyanın gündemine oturdu. İsrail askerlerine sürpriz saldırı gerçekleştiren Hamas'ın taktiği Ukrayna savaşını anımsattı.

Hamas'ın yayınladığı son görüntülerde İHA'lardan atılan bombalar ile dinlenen İsrail askerlerine sürpriz bir saldırı gerçekleştirdiği görülüyor.

Hamas, Gazze Şeridi ile olan sınır çiti boyunca gözetleme kulelerini devre dışı bırakan patlayıcıları ilk kez uyarlanmış ticari quadcopter drone'ları kullanarak İsrail'e sürpriz saldırısını başlattı.

15.00

KARA İŞGALİNDE İSRAİL'E BÜYÜK DARBE! SALMAN HABAKA ÖLDÜRÜLDÜ

IDF, Zırhlı Kolordu'nun 53'üncü taburunun komutanı Yarbay Salman Habaka'nın kuzey Gazze Şeridi'ndeki savaşta öldürüldüğünü doğruladı. Habaka, IDF'nin Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonu sırasında öldürülen en kıdemli subay.

İsrailli yarbayın ölümü ile kara saldırısı sırasında öldürülen askerlerin sayısı 18'e yükseldi. Savaşın başlangıcından bu yana 333 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

14.50

KAHREDEN AN! KENDİ KIZINI HASTANEDE GÖRDÜ

Gazze'de Endonezya Hastanesinin acil servisinde görev yapan Dr. Ghada Abu Eida, hastaneye getirilen ve görevlilerin koşarak tedaviye götürdüğü bir kadını gördü. Söz konusu şahsın kızı olduğunu anlayan Eida, çığlık atarak ekiplerin peşinden koşmaya başladı. Gözyaşları içinde kızının götürüldüğü odaya giren Eida'yı görevliler sakinleştirdi.

13.40

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 265 artarak 9 bin 61'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın" dedi.

13.00

BAKAN KOCA: 'DESTEK VERMEYE HAZIRIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye olarak, elde hiçbir imkân bulunmadığı için hastaneden mecburen taburcu edilen kanser hastalarının tedavilerine devam edilmesi, Gazze’deki diğer çocuk ve erişkin yoğun bakım hastalarından ihtiyacı olan ve tıbbi açıdan uygun olarak değerlendirilenlerin gerekli koordinasyon sağlanarak en kısa sürede ülkemize nakli konusunda tüm desteği vermeye hazırız" açıklamasını yaptı.

09.00

ÖLDÜRÜLEN İSRAİL ASKERLERİNİN SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ordunun açıkladığı rakamlara göre, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında çıkan çatışmalarda 31 Ekim'den itibaren öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 17'e yükseldi.

06.00

İSRAİL GECE BOYUNCA SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜ

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, kuzeydeki Beyt Hanun, Beyt Lahiye ve Keramet Mahallesi'ne ard arda şiddetli saldırılar düzenledi.

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Kentin güneydoğu bölgesi havadan ve topçu atışlarıyla vurulurken, Şeyh Rıdvan, Nasr Mahallesi, Şatı Mülteci Kampı ve çevresine yönelik saldırılar sürdü.

İsrail topçu birlikleri, çalışmalarını durdurduğunu açıklayan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresini onlarca top mermisiyle hedef almaya devam etti.

Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde hizmet veren Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi çevresine de bir dizi hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, hastaneyi vurma tehditlerini sürdürdü.

05.00

CİBALİYA KAMPI SALDIRISINDA ÖLÜ, KAYIP VE YARALI SAYISI 1000'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliya katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000." ifadelerini kullandı.

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Kudra, gece 03.47'de yaptığı açıklamasında daha fazla ayrıntı vermedi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının saldırısında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

04.00

"ÇOK SAYIDA İHA'YI İSRAİL YÖNÜNDE FIRLATTIK"

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "(Husilere bağlı) Yemen Silahlı Kuvvetleri, birkaç saat önce çok sayıda İHA'yı işgal altındaki Filistin'de bulunan siyonist varlığın içlerindeki birçok hedefe fırlattı ve hedeflerine ulaştı." ifadesini kullandı.

Gazze'de İsrail saldırıları durana dek askeri operasyonlarının süreceğini belirten Seri, saldırıyı zulüm altındaki Filistin halkının zaferi, Yemen halkı ve ümmetin tüm halklarının istekleri ve çağrılarına icabet için yaptıklarını vurguladı.

İsrail ordusundan, bölgenin savunmasının güçlendirilmesi amacıyla Kızıldeniz'de savaş gemilerinin konuşlandırıldığı belirtilirken, Husilerin açıklamasına dair henüz yorum yapılmadı.

03.00

FRANSA'DAN CİBALİYA KAMPI AÇIKLAMASI

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Kampı'na yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler nedeniyle üzüntü duyduğu ifade edildi.

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Açıklamada, Paris yönetiminin, saldırılarda meydana gelen ağır Filistinli sivil can kayıplarından endişe duyduğu belirtildi.

Uluslararası hukukun bir gereği olarak herkesin sivil halkı koruması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Fransa'nın, Gazze'ye yeteri kadar yardımın kalıcı ve güvenli şekilde girebilmesi için insani ateşkes çağrısını yinelediği aktarıldı.

02.00

BM'DEN 'SAVAŞ SUÇU' AÇIKLAMASI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin X hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarının ardından meydana gelen çok sayıda sivil zayiatın ve yıkımın boyutu göz önüne alındığında, bu saldırıların savaş suçu teşkil edebilecek orantısız saldırılar olduğuna ilişkin ciddi endişelerimiz bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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