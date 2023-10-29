Hamile karısını öldürdü! Sokağa çıkıp bağırdı: "Galiba eşimi öldürdüm"

Olay, saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. E.D. ile 4 aylık hamile olan 1 yıllık eşi Hatice D. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın ardından sokağa çıkan E.D., komşularına ‘Galiba eşimi öldürdüm’ diye bağırdı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hatice D.’nin öldüğünü belirledi. Vücudunda darp izine rastlanmayan, boğulduğu değerlendirilen Hatice D.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından şoka giren E.D. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)





