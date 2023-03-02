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Rahim duvarı kalınlaşması nedir? Rahim duvarı kalınlaşması bitkisel tedavi önerileri

28.02.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her kadın ortalama 28 günde bir adet kanaması yaşar. Bazı kadınlarda bu döngü daha kısa iken bazı kadınlarda ise daha uzun sürebilir. Hamilelik durumu söz konusu olduğunda ise adet kanaması çoğunlukla görülmez. Her kadında adet kanamalarından önce rahim duvarında kalınlaşmalar olur. Bu kalınlaşmalar doktorlar tarafından normal kabul edilir. Ancak adet kanaması bittikten sonra devam etmesi başka sağlık sorunlarına işaret olabilir. Peki, rahim duvarı kalınlaşması nedir?

Rahim duvarı kalınlaşması nedir? Rahim duvarı kalınlaşması bitkisel tedavi önerileri

İçindekiler

  • Rahim duvarı kalınlaşması nedir?
  • Rahim duvarı kalınlaşması neden olur?
  • Rahim duvarı kalınlaşması belirtileri nelerdir?
  • Rahim kalınlaşmasına ne iyi gelir?
  • Rahim duvarını kalınlaştıran yiyecekler nedir?
  • Rahim duvarını kalınlaştırmak için ne yapmalı?
  • Rahim duvarını güçlendiren bitkiler nelerdir?

Sağlıklı her kadın düzenli olarak her ay adet görür. Düzenli adet kanamasındaki en önemli etkenler östrojen ve progesteron hormonlarıdır. Hamilelik yoksa döllenme gerçekleşmez ve östrojen hormonunda azalma meydana gelir. Progesteron hormonu ise daha fazla salgılanmaya başlar. Bu durum sonucunda adet kanaması gerçekleşir ve rahim duvarı bir miktar kalınlaşır. Rahim duvarı kalınlaşması adet bittikten sonra da devam ederse üreme sistemi problemlerini de beraberinde getirebilir.

Rahim duvarı kalınlaşması nedir?

Adet kanamaları kadınların üreme sisteminin yenilendiğini gösterir. Gebelik ihtimali varsa adet kanaması görülmez. Ancak hamilelik durumu yoksa hamileliğe hazırlık amacıyla rahim duvarı kalınlaşmaya başlar. Rahim duvarı kalınlaşması adet kanaması başlamadan önce hemen hemen tüm kadınlarda görülür. Adet kanamasının başlamasıyla birlikte kalınlaşan rahim duvarında pul pul dökülme gözlenir. Bu dökülme adet kanamasıyla beraber dışarı atılır. Adet kanaması bittikten sonra rahim duvarı eski hâline tekrar geri döner. Ancak rahim duvarı kalınlaşması adet kanaması bittikten sonra da devam edebilir. Kalınlaşma durumunun normalden daha fazla olması, rahim duvarı kalınlaşması olarak tanımlanır. Rahim duvarı kalınlaşması, rahim kalınlaşması olarak da bilinir. Tıp dilinde ise endometrial hiperplazi olarak isimlendirilir.

Rahim duvarı kalınlaşması neden olur?

Kadınlarda çok fazla görülen jinekolojik hastalıklardan biri rahim duvarı kalınlaşmasıdır. Bu rahatsızlık üreme çağındaki her kadında görülebilir. Kadınlar için östrojen ve pregesteron hormonları büyük önem taşır. Bu hormonlar hem gebe kalmada hem de adet kanamasının gerçekleşmesinde önemli bir rol oynarlar. Bu iki hormon uyumlu bir şekilde işlevini görmeye devam ettiğinde herhangi bir problem ortaya çıkmaz. Ancak östrojen ve progesteron hormonlarında bozukluk olursa birtakım jinekolojik sorunlara yol açabilir. Bunlardan biri de rahim duvarı kalınlaşmasıdır.

Kadın doğum uzmanları, kadınların gerektiğinden fazla östrojen hormonu üretmesi sonucu rahim duvarı kalınlaşması sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirtir. Kadınların fazla östrojen hormonu üretmesi adet döngüsünün bozulmasına da yol açabilir. Östrojen hormonunun fazla salgılanması, progesteron hormonunun da yeterli seviyede üretilmemesine sebep olur. Adet düzensizliği olan her kadının düzenli olarak jinekolojik muayeneden geçmesi son derece önemlidir.

Rahim duvarı kalınlaşması kürtaj sonrası kanama gibi sorunlar da görülebilir. rahim duvarı kalınlaşması problemi ultrason ile teşhis edilebilir. Bu kalınlaşmanın tedavi edilebilmesi için kürtaj işlemi yapılabilir. Rahim duvarı kalınlaşması kürtaj sonrası belli bir süre kanama olabilir. Uzmanlar, adet döngüsünde düzensizlik yaşayan kadınların bu durumu doktorlarına bildirmesini tavsiye eder. Rahim duvarı kalınlaşması için yapılan kürtaj işlemi biyopsi için yapılır ve rahim içinden parça alınarak incelenir.

Rahim duvarı kalınlaşması belirtileri nelerdir?

Rahim duvarı kalınlaşması her adet kanamasından önce görülen bir durumdur. Adet kanamasıyla birlikte rahimde pul pul dökülme meydana gelir. Bu dökülmeler adet kanamasıyla birlikte dışarı atılır ve rahim duvarı eski formuna geri döner. Bazı durumlarda ise adet kanaması bitmesine rağmen bu kalınlaşma durumu devam eder. Böyle bir durumla karşılaşıldığında doktora başvurulması son derece önemlidir. Her kadın her ay düzenli olarak adet kanaması yaşar. Kadın doğum uzmanları tarafından normal adet döngüsü en kısa 21 gün en uzun 35 gün olarak kabul edilir. Adet kanamaları en az 2 gün en fazla 7 gün sürer. Ancak bu süre kişiden kişiye değişebilir. Rahim duvarı kalınlaşmasının birtakım belirtileri vardır. Rahim duvarı kalınlaşması belirtileri:

  • İki adet döneminin 21 günden daha az olması
  • Adet kanamasının beklenenden daha uzun sürmesi
  • Adet kanaması miktarında anormal artış
  • Düzensiz adet kanamalarının yaşanması
  • Adet dönemlerinin çok ağrılı olması
  • Adet dönemleri arasında ara kanamaların veya lekelenmelerin yaşanması
  • Menopoz sonrası kanamalar

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Rahim kalınlaşmasına ne iyi gelir?

Kadın doğum uzmanları, rahim kalınlaşması rahatsızlığında kişinin yaşı ve hormonal seviyeleri baz alınarak tedavi edilmesi gerektiğini belirtir. Rahim duvarı kalınlaşması bitkisel tedavi yöntemleri de bulunur. Bu yöntemlerin doktor onayı alınarak uygulanması çok önemlidir. Prof. Doktor İbrahim Saraçoğlu, rahim kalınlaşması bitkisel tedavi yöntemini, bu durumu yaşayan kadınlara tavsiye eder. Rahim kalınlaşması sürekli devam ettiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Fazla östrojen üretimiyle birlikte progesteron hormonu dengesi bozulur. Bu durum rahim iç tabakasını da etkiler ve rahim büyümesine neden olur.

Rahim büyümesi bitkisel tedavi yöntemleri uygulamadan önce mutlaka doktora danışılması gerekir. Ayrıca doktorlar, rahim duvarı kalınlaşması sorunu olanlara nar suyundan uzak durulması gerektiğini tavsiye eder. Rahim duvarı kalınlaşması bitkisel tedavi İbrahim Saraçoğlu’nun önerdiği bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemi çobançantası kürüdür. Ayrıca bu kür miyom tedavisinde de kullanılır. Kürün hazırlanış şekli şöyledir:

  • 7-8 gr kadar çobançantası 1 bardak suda kısık ateşte 5-6 dakika kadar kaynatılır. Kaynadıktan sonra biraz ılınması için bekletilir. Ilındıktan sonra günde 1 kere içilmesi önerilir. Çobançantasının taze olmasına dikkat edilmesi gerekir.

Rahim duvarı kalınlaşması kürü Saraçoğlu’nun rahim kalınlaşması sorunu yaşayanlara tavsiye ettiği bitkisel bir tedavi şeklidir. Ancak bitkisel kürlerin doktora danışılmadan uygulanması yan etkilere sebep olabilir. Bu yüzden bu tür kürleri uygulamadan önce mutlaka doktora danışılması son derece önemlidir.

Rahim duvarını kalınlaştıran yiyecekler nedir?

Rahim duvarını kalınlaştıran asıl etken vücudun fazla östrojen hormonu salgılamasıdır. Bu duruma dışarıdan takviye olarak alınan östrojen hormonları neden olabileceği gibi adet düzensizliği de neden olabilir. Doktorlar, rahim duvarını kalınlaştıran ve östrojen açısından zengin olan yiyeceklerin tercih edilmesini önerir. Bu yiyecekler genel olarak şöyledir:

  • Keten tohumu
  • Bezelye
  • Yaban mersini
  • Kuru erik
  • Kayısı
  • Soya fasulyesi
  • Barbunya
  • Karnabahar
  • Brokoli
  • Meyan kökü
  • Ada çayı

Rahim duvarı kalınlaşması ilaçlarla tedavi edilen jinekolojik hastalarından biridir. Rahim duvarı kalınlığı bitkisel tedavi yöntemleri ile de tedavi edilebilir. Ancak rahim büyümesi bitkisel tedavisi gibi yöntemleri uygulamadan önce mutlaka doktor onayı alınması tavsiye edilir.

Rahim duvarını kalınlaştırmak için ne yapmalı?

Rahim duvarı kalınlaşması hormonal dengesizlikten kaynaklı ise ilaç tedavisi ile düzelebilir. Fakat rahim duvarı kalınlaşmasının altında yatan kanser gibi ciddi bir hastalık da olabilir. Sebep kanserden kaynaklı olduğu takdirde cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir. Bu hastalık ile alakalı en doğru tedavi yöntemini doktorunuz belirler. Doktora danışılmadan rahim kalınlaşmasına bitkisel çözüm olarak sunulan tedavi yöntemlerinin uygulanmaması önerilir. Rahim incelmesi durumunda doktorlar rahim duvarını kalınlaştırmak ya da normal hâline getirmek için bir tedavi izleyebilir ancak rahim incelmesi de genellikle normal kabul edilir.

Rahim duvarını güçlendiren bitkiler nelerdir?

Rahim duvarını güçlendiren pek çok bitki mevcuttur. Rahim sağlığını korumak kadınlar için oldukça önemlidir. Kadın doğum uzmanları özellikle demir eksikliğinin yumurtlama sorunlarına sebep olabileceğini belirtir. Demir açısından zengin olan ve rahim duvarını güçlendiren bitkiler arasında ısırgan otu, kuşburnu, ahududu yaprağı gibi bitkiler yer alır. Ancak bu tür bitkilerin doktora danışılmadan gelişigüzel kullanılması tavsiye edilmez. Rahim kalınlaşması olsun olmasın, her kadının düzenli olarak sağlık taramasından geçmesi son derece önemlidir.

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