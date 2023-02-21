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Hamilelikte ilişki sonrası kanama nedenleri nelerdir? Gebelikte ilişki sonrası kanama için ne zaman doktora gidilmeli?

13.02.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebelikte cinsellik, anne ve baba adaylarının kafasında soru işareti uyandıran konulardan biridir. Özellikle hamilelikte cinsel ilişkiye girilip girilmeyeceği, kaçıncı aya kadar cinselliğin sorun teşkil etmediği gibi konular sıkça araştırılır. Gebelikte ilişki ile ilgili doğru bilgilere sahip olmamak beraberinde acı, ağrı, yanma ve kanama gibi pek çok problemi getirebilir. Peki, gebelikte ilişki sonrası kanama için ne zaman doktora gidilmeli?

Hamilelikte ilişki sonrası kanama nedenleri nelerdir? Gebelikte ilişki sonrası kanama için ne zaman doktora gidilmeli?

Gebelik sürecinde yaşanan cinsel ilişki sonrası kanama yaygın olarak görülebilir. Bu nedenle doktora başvurarak kanamayı kontrol altına almak gerekir. Gebelikte cinsel ilişkiden sonra meydana gelen kanama, pek çok nedenden kaynaklanabilir. Bu kanama her kadında görülmediği gibi kanama süresi de değişiklik gösterir. Hamilelikte ilişki sonrası kan gelmesi nedenlerini ve bu durumda ne yapılabileceği hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

Gebelikte ilişki sonrası neden kanama olur?

Gebelikte cinsel ilişki sonrası kanama sıkça görülen bir durumdur. Çoğunlukla basit nedenlerden kaynaklanan hamilelikte cinsel ilişki sonrası kanamada endişe edilecek bir durum olmayabilir. Ancak yine de bu konuda hekimi bilgilendirmek ve onun kontrolünde kanamayı durdurmak gerekir. Hamilelikte cinsel ilişki sonrası kanama nedenleri, bu dönemde rahim ağzının aşırı hassas olmasından kaynaklanır. Rahim ağzının hamilelikte hassas olmasının ve bu dönemde cinsel ilişkiden sonra kanama görülmesinin nedenleri şöyle sıralanabilir:

  • Rahime giden kan akışında çok fazla artış olur. Cinsel ilişki sırasında basınç oluştuğu için rahim ağzından kanama meydana gelebilir.
  • Gebelikte rahim ağzında çok sayıda kılcal damar oluşur ve ilişki sırasında bu damarlar çatlayarak kanama yapabilir.
  • Hamilelik döneminde östrojen hormonunun artmasından dolayı ilişki sırasında polipler kanayabilir.

Bu nedenlerden dolayı hamilelikte ilişki sonrası kan gelmesi muhtemeldir. Ancak kanamanın şiddetine bağlı olarak bir hekime görünmekte fayda vardır.

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Gebelikte ilişki sonrası kanama ne kadar sürer?

Gebelikte ilişki sonrası kanama ne kadar sürer sorusunun yanıtı anne adaylarının merak ettiği bir konudur. Bu soruya kesin bir yanıt verememekle birlikte öncelikle kanamanın nedeninin tespit edilmesi gerekir. Cinsel ilişkiden sonra meydana gelen kanamanın şiddeti, yoğunluğu ve süresi kişiye göre değişir. Ancak bu süre çok uzun devam ediyorsa, mutlaka bir hekime danışılmalıdır. Gebelikte cinsel ilişki sonrası kanama bazı durumlarda ve bazı seviyeye kadar normal karşılansa da sürenin artması farklı problemlerin belirtisi de olabilir.

Gebelik sonrası yaşanan kanama basitse kısa süre içinde biter. Birkaç saat içinde kanamanın hafiflediği ve kahverengiye dönerek kaybolduğu görülebilir. Gebelikte ilişki sonrası kanamanın tipik nedenlerine bağlı olarak da süre değişebilir. Örneğin implatasyon kanaması 2 ila 7 gün arası devam edebilir. Servikal değişimler de rahim ağzında az miktarda ve kısa süreli kanamaya neden olabilir.

Gebelikte ilişki sonrası kanama için ne zaman doktora gidilmeli?

Gebelikte ilişki sonrası hafif kanama normal karşılansa da bu durumun olası bir tehlikeye yol açmaması için doktora bilgi verilmesi gerekir. Özellikle kanamayla birlikte başka komplikasyonlar da görülüyorsa acilen muayene olunmalıdır. Hamileyim ilişkiden sonra kanamam oldu diyen kadınlar, kanama ile birlikte şu belirtileri de yaşıyorsa hastaneye gitmelidir:

Ateş
Pıhtı ve parça düşmesi
Karında ve kasıkta kramp ve ağrı
Tansiyon düşmesi ve baş dönmesi
Rahim kasılmaları
Azalmayan şiddetli ve yoğun kırmızı kanama

Aşağıdaki durumlarda da gebelikte cinsel ilişkiden kaçınmak gerekir:

  • Erken doğum riski
  • Düşük riski
  • Rahim ağzında erken açılma
  • Çoğul gebelik
  • Beklenmeyen ve sebebi bilinmeyen vajinal kanamalar
  • Baba ya da anne adayının cinsel yolla bulaşan bir hastalık taşıması
  • Gebelik kesesinden amniyotik sıvı gelmesi

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