Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada tüm işçi, memur, SGK kayıtlı tüm çalışanların 15 Haziran Salı koronavirüs aşısı randevusu alabileceğini belirtti. Randevu alacak vatandaşlar hangi aşıdan randevu alacağını, hangisinin daha güvenli olduğunu araştırmaya koyuldu. Peki Hangi aşı daha güvenli? BionTech mi Sinovac mı? İşte ayrıntılar...
Bu zamana kadar uygulanan aşıların sonuçları gözler önüne getirildiğinde, Sinovac aşısında kişilerin koronavirüse yakalandığı durumda bile hastalığı hafif olarak atlattıklarının tespit edildiği belirtildi. Bu durum karşısında hastaneye yatma oranlarında yüzde yüz azalış görüldüğü ifade edilerek, önemli olanın kişilerin hastalığı hafif geçirmesi veya hastalığa hiç yakalanmaması olduğu söylendi.
Uzmanların ifadelerine göre kişiler bulduğu aşıyı vurulmalı. Bu görüşün ana nedeni, aşıların hastaneye yatış oranını azaltması ve koruyuculuğu yükseltmesidir.
Kişi bağışıklık sistemini baskılayacak türden ilaç kullanması durumunda, kemoterapi alması, kanser tedavisi görmesi veya önceki zamanlarda ağır nörolojik hastalık atlatmış ise, bu durumda inaktif aşının biraz daha güvenli olacağına dikkat çekildi.
Bu kişiler için inaktif aşı, Sinovac öneriliyor. BionTech aşısının, yukarıda belirtilen durumları yaşamış kişiler için ikinci tercih olması gerektiği ifade ediliyor. Fakat genç, sağlıklı hiçbir hastalığı olmayan, kronik hastalığı olan ama yukarıda belirtilen hastalıklar değilse bu durumda Biontech aşısının koruyuculuk oranının Sinovac aşısına karşın yüzde 10 daha çok olduğu ifade edildi.
Biontech aşısının koruyuculuk oranının daha yüksek ancak miktar bakımından az olduğu için ulaşım açısından zor olduğu belirtilirken genel olarak, aşıların koruyuculuk oranlarının yüksek olduğu vurgulandı.
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