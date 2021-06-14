Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada tüm işçi, memur, SGK kayıtlı tüm çalışanların 15 Haziran Salı koronavirüs aşısı randevusu alabileceğini belirtti. Randevu alacak vatandaşlar hangi aşıdan randevu alacağını, hangisinin daha güvenli olduğunu araştırmaya koyuldu. Peki Hangi aşı daha güvenli? BionTech mi Sinovac mı? İşte ayrıntılar...

HANGİ AŞI DAHA GÜVENLİ? BİONTECH Mİ SİNOVAC MI?

Bu zamana kadar uygulanan aşıların sonuçları gözler önüne getirildiğinde, Sinovac aşısında kişilerin koronavirüse yakalandığı durumda bile hastalığı hafif olarak atlattıklarının tespit edildiği belirtildi. Bu durum karşısında hastaneye yatma oranlarında yüzde yüz azalış görüldüğü ifade edilerek, önemli olanın kişilerin hastalığı hafif geçirmesi veya hastalığa hiç yakalanmaması olduğu söylendi.

Uzmanların ifadelerine göre kişiler bulduğu aşıyı vurulmalı. Bu görüşün ana nedeni, aşıların hastaneye yatış oranını azaltması ve koruyuculuğu yükseltmesidir.

Kişi bağışıklık sistemini baskılayacak türden ilaç kullanması durumunda, kemoterapi alması, kanser tedavisi görmesi veya önceki zamanlarda ağır nörolojik hastalık atlatmış ise, bu durumda inaktif aşının biraz daha güvenli olacağına dikkat çekildi.