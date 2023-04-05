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'Harita üzerinde izlediğiniz zaman...' 5 gün boyunca orayı yerinde inceledi: Bu bir işarettir! 'Ufak ufak...' deyip duyurdu

05.04.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinin ardından deprem bölgesindeki fayların büyük bir deprem üretme potansiyelinin olup olmadığı merak ediliyor. Uzmanların konuyla ilgili araştırmaları sürüyor. Son olarak Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yıkıma neden olan Çardak ile Savrun faylarının birleştiği bölgelerde 5 gün boyunca yaptığı incelemeyle ilgili, "Savrun fayı çevresinde çok büyük deprem yaratma potansiyeli olduğunu söylemek şu anda mümkün değil" dedi.

'Harita üzerinde izlediğiniz zaman...' 5 gün boyunca orayı yerinde inceledi: Bu bir işarettir! 'Ufak ufak...' deyip duyurdu

Uzmanların, deprem bölgesinde yaptığı araştırmalar sürüyor. Uzman isimlerden bölgedeki büyük deprem potansiyeline ilişkin açıklamalar da geliyor. Son olarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu kentlerden Osmaniye'nin Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal'ı kente davet etti. Pampal, jeoloji uzmanları Dr. Hüseyin Kozlu ve Ergun Yiğit ile birlikte ilçeye geldi ve Çardak ile Savrun faylarının birleştiği bölgelerde 5 gün boyunca incelemelerde bulundu.

"BU OLUMLU BİR İŞARETTİR"

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden Osmaniye'nin Kadirli ilçesine kadar tarama yaptıklarını anlatarak, "Öncelikle Savrun fayının kuzey kesimini incelemek istedik. Göksun'dan Ekinözü'ne kadar 7,6'lık depremin olduğu Çardak fayını ayrıntılı bir şekilde inceledik. Güneye doğru dirsek yapan Çardak fayının Savrun fayıyla birleştiği bölgeye doğru uzanan kesimde kırılmalar olduğunu gördük. Bu olumlu bir işarettir. Yani Savrun fayını oluşturan önemli parçalardan birinin kırılmış, enerjisini boşaltmış olduğu ön bulgusunu söylemek mümkün" diye konuştu.

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"KIRILMALAR ENERJİYİ BOŞALTMIŞ"

Prof. Dr. Süleyman Pampal, inceleme sonucunu şöyle değerlendirdi:

"Savrun fayının bulunduğu bölge, 7.7 ve 7.6'lık depremlerin bulunduğu bölgedeki kabuk yapısından farklı bir yapı. Kireç taşı blokları var. Bunların sınırlarında enerji daha kolay absorbe edilebilir. Krip dediğimiz sürünme hareketi olabilir. Enerji tamamıyla biriktirilmez. Ufak ufak boşalır ve çok büyük depremlerin olmasının da önüne geçilmiş olur. Güneye doğru Savrun fayı çevresinde çok büyük deprem yaratma potansiyeli olduğunu söylemek şu anda mümkün değil. Kuzey kesiminin önemli bir kısmının kırılmış olduğu söylenebilir. Kırılmalarla birlikte o bölge enerjisini boşaltmış demektir."

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"HARİTA ÜZERİNDE İZLEDİĞİNİZ ZAMAN..."

Öte yandan Pampal, "O bölge zaten artçıların da yoğun olarak gerçekleştiği bölge. Artçı yığılmalarını harita üzerinde izlediğiniz zaman fayların yerlerini görebiliyorsunuz. Sonuç olarak çalışmalarımız oldukça verimli geçti. Bölgede insanların aşırı tedirgin olması için bir neden olmadığı sonucuna vardık." ifadelerini kullandı. (DHA)

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deprem Kahramanmaraş

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