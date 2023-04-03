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Son dakika haberi: Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından 6 il daha afet bölgesi ilan edildi! Tunceli, Kayseri, Mardin...

03.04.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta peş peşe gerçekleşen ve birçok ilde 50 bini aşkın can kaybına neden olan depremin ardından 11 ilimiz afet bölgesi ilan edilmişti. Son dakika gelişmesine göre altı il daha afet bölgesi ilan edildi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre afet bölgesi ilan edilen şehirler arasında Tunceli, Mardin, Bingöl, Niğde, Batman ve Kayseri var.

Son dakika haberi: Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından 6 il daha afet bölgesi ilan edildi! Tunceli, Kayseri, Mardin...

Son dakika haberi: 6 Şubat depremi nedeniyle Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde, Batman da afet bölgesi ilan edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aşmıştı. Özellikle Hatay, Maraş, Gaziantep, Adıyaman gibi şehirler depremde büyük hasar görmüştü.

SON DAKİKA: AFAD DUYURDU! 6 İL DAHA AFET BÖLGESİ OLDU

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde, Batman da afet bölgesi ilan edildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak kabul edilmiştir.

Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup, hasar tespit çalışmaları neticesinde; Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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