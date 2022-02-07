Harvard profesörü Avi Loeb'in UFO açıklaması olay oldu! Birkaç yıl içinde...

UFO gördüğünü iddia eden birçok insan ile karşılaşmış olabilirsiniz. Hatta bazı internet sitelerinde bulunan ve "yok artık" dedirten UFO görüntüleri de izlemiş olabilirsiniz. Fakat bu görüntülerin bir çoğu, düşük çözünürlüğe sahip olmalarıyla meşhurdur. Öyle ki bazı videolarda söz konusu nesnenin uzaylı yapımı olup olmadığına bile karar veremezsiniz. Pek tabii insanlar çamur gibi görüntüleri inandırıcı bulmazlar. Ancak dünya dışı yaşam arayışını oldukça ciddiye alan ve UFO konusunda umutları olan Harvard profesörü Avi Loeb, düşük çözünürlükteki UFO görüntülerine bir son verebilir.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİR VEYA İKİ YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞMESİ OLASI"

Profesör Avi Loeb, Guardian'a verdiği röportajda, önümüzdeki birkaç yıl içinde bir UFO'nun yüksek çözünürlüklü görüntüsünü toplamayı umduğunu belirtti. "Gelecek neslin bunu tartışmak için özgür olmasını ve UFO araştırmalarının ana akımın bir parçası olmasını gerçekten istiyorum" diyen Loeb, umudunun olağan dışı bir şeyin yüksek çözünürlüklü görüntüsünü almak veya bunun için kanıt bulmak olduğunu ifade etti. Profesör Loeb, bunun önümüzdeki bir veya iki yıl içinde oldukça olası olduğunu da belirtti.

Eğer Loeb yüksek çözünürlüklü görüntüler yakalamayı başarırsa, sonunda düşük kaliteli UFO görüntülerinden kurtulup, daha yüksek kaliteli UFO görüntüleri hakkında tartışabiliriz gibi görünüyor. Öte yandan yüksek kaliteli görüntülerin veya kanıtların bulunması ile UFO araştırmalarını daha ciddiye almamız da gerekebilir.

