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Harvard profesörü "uzaylı teknolojisi olabilir" demişti! Yeni çalışmalar, gizemli metal kürelerle ilgili çok farklı bir tabloyu işaret etti

27.11.2023 12:50 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz aylarda Harvard profesörü Avi Loeb, Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan küçük metal kürelerin güneş sistemimizin ötesinden geldiğini iddia etmişti. Ancak yeni analizler, bunların evimize çok daha yakın bir yerden gelmiş olabileceğini gösterdi.

Harvard profesörü "uzaylı teknolojisi olabilir" demişti! Yeni çalışmalar, gizemli metal kürelerle ilgili çok farklı bir tabloyu işaret etti

Geçtiğimiz yaz Harvard Üniversitesi’nde görev alan astrofizikçi ve dünya dışı varlık avcısı Avi Loeb, Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan birkaç küçük, metalik kürenin muhtemelen yıldızlararası bir meteorun kalıntıları olduğunu ve hatta uzaylı teknolojisinin izlerini içerebileceğini açıkladı. Şimdi, bağımsız analizler kürelerin çok daha az uzak bir kökene sahip olabileceğini gösteriyor.

YENİ ÇALIŞMALARLA FARKLI TABLO

Space.com'un birkaç yeni araştırmaya dayandırarak aktardığına göre bunlar yıldızlararası bir meteorun parçalarından ziyade endüstriyel kirliliğin sonucu olabilir.

GİZEMLİ KÜRELERİN GEÇMİŞİ

Loeb ve meslektaşları mikrometre boyutundaki küreleri, 2014 yılında atmosferden geçen bir meteorun parçalarını aramak üzere Papua Yeni Gine kıyılarında yaptıkları bir keşif gezisi sırasında bulmuşlardı.

Loeb ve ekibi, meteorun kaydedilen hızına dayanarak, bunun muhtemelen yıldızlararası kökenli olduğunu söylemişti.

Loeb, çeşitli blog yazılarında ve arXiv ön baskı veritabanında yayınlanan hakemli olmayan bir makalede, metalik kürelerin çeşitli "anormal" özelliklerini tanımlamış ve özellikle yüksek oranda berilyum, lantan ve uranyum içeren beş küreciğe odaklanmıştı.

Loeb ve diğerleri o zamandan beri bu tuhaf kürelerin uzaylı teknolojisinin kanıtı olabileceğini düşünüyor.

Ancak araştırmayla ilgisi olmayan pek çok bilim insanı o dönemde bu iddialara karşı çıkmıştı.

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