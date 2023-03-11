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Hastaların şikayeti sonrası harekete geçildi! Bakan Koca duyurdu: Faaliyetleri askıya alındı

11.03.2023 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki nedeniyle farklı hastanelere başvuran hastaların olması üzerine Sağlık Bakanlığının harekete geçtiğini ifade etti. Koca, yapılan denetimler sonucunda İstanbul ve İzmir'de iki merkezin ilgili birimlerinin faaliyetlerinin askıya alındığını, ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hastaların şikayeti sonrası harekete geçildi! Bakan Koca duyurdu: Faaliyetleri askıya alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki nedeniyle farklı hastanelere başvuran hastaların olması üzerine denetimler yapıldığı belirtildi. Denetimler sonucunda İstanbul ve İzmir'de iki merkezin ilgili faaliyetlerinin askıya alındığı ve sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığına yer verildi.

Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları:

"ACİL DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

"Obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki nedeniyle farklı hastanelere başvuran hastaların olduğu bildirilmiştir. Bunun üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Sağlık Müdürlüğünün ilgili birimlerince bu tedavinin uygulandığı merkezlere olağan dışı acil denetimler gerçekleştirilmiştir.

"ÜRÜNLERE EL KONULDU"

Bu denetimlerde, İstanbul'da faaliyette bulunan Özel GSM Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi ile İzmir'de faaliyette bulunan Özel Batı Anadolu Tıp Merkezinde bu hastalara müdahale edildiği tespit edilmiş ve tedavide kullanılan ürünlere el konarak incelemeye alınmıştır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede ilgili ürüne ait serinin ithalat onaylı olduğu ancak mide botoksu işleminde kullanılmasının endikasyon dışı olarak değerlendirildiği bildirilmiştir.

"ASKIYA ALINDI"

Her iki sağlık kuruluşunun ilgili birimlerinin faaliyeti askıya alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Konu Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Etkilenen hastalarımıza gerekli tedaviler uygulanmış olup takipleri yapılmaktadır."


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İstanbul İzmir Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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