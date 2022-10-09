Hastalığı nedeniyle 36 yıl boyunca pis bir odaya kapatıldı! Akıl hastalıklarının damgalanmasıyla başa çıkmak için ne yapılır?

Hindistan'da yaşayan 53 yaşındaki bir kadın 36 yıl boyunca evinde bulunan pis bir odaya kapatıldı. Yetkililer odada zincirlenmiş bir şekilde bulunan kadının babası tarafından 18 yaşından itibaren bu odaya kapatıldığı söyledi. Babası yakın zamanda öldükten sonra bulunan kadının 36 yıldır güneş ışığı görmeyen ve uygun havalandırması olmayan yerde pis ve kötü durumda yaşadığı görüldü. Yerel hastaneye nakledildi. Yıllarca kapatılmasının nedeninin akıl sağlığının iyi olmaması nedeninden kaynaklandığı iddia edildi.
Akıl sağlığı sorunu yaşadığı iddia edilen kadının hikayesi yeni değil. Ruh sağlığı sorunlarıyla ilgili damgalama, mağdurların aileleri için ayrımcılığa ve utanç duygusuna yol açmaktadır. Ruh sağlığı sorunları olan kişilere yönelik olumsuz tutum ve inançlar o kadar yaygındır ki, çoğu hasta sorunlarıyla ilgili ortaya çıkmamakta ve sessizce acı çekmektedir. İnsanlar, akıl sağlığıyla ilgili herhangi bir sorundan muzdarip bir kişinin dengesiz, şiddetli veya tehlikeli olabileceğini varsayar.Mayo Clinic'e göre, akıl sağlığı bozukluğu damgalanmasının bazı zararlı etkileri şunlardır:
Akıl sağlığıyla ilgili yargı, her zaman konuyla ilgili farkındalık ve eğitim eksikliğinden gelir.
Sizin veya arkadaşlarınızdan veya ailenizden birinin zihinsel sağlık tedavisine ihtiyacı olduğu gerçeğini kabul etmek zaman alabilir, ancak etiketlenme korkusu olmadan devam edin. Tedaviden kaçınmanın sonuçları çok tehlikeli olabilir.
Akıl sağlığı durumunun bir utanç veya kişisel zayıflık işareti olduğuna inanmayın. Sadece tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Danışmanlık aramak, durumunuz hakkında kendinizi eğitmek ve akıl hastalığı olan başkalarıyla bağlantı kurmak, özgüven kazanmanıza ve yıkıcı öz yargının üstesinden gelmenize yardımcı olabilir.
Kendinizi veya zihinsel sağlık sorunları olabilecek arkadaşlarınızı ve ailenizi asla izole etmeyin. Durumlarını her zaman destekleyin ve anlayın ve elinizden gelen desteği verin. Merhamet ve yardım için uzanın.
Hastalık hayatın sadece bir parçasıdır, hayatın tamamı değil.
Günümüzde internet hizmetleri, insanları akıl hastalıkları ve bunlarla ilgili damgalarla nasıl savaşılacağı konusunda oldukça bilinçlendiriyor ve farkındalık yaratılmasını sağlayabiliyor.
Fırsat bulduğunuz her yerde fikirlerinizi ve duygularınızı her zaman açıkça ifade edin. Benzer zorluklarla karşılaşan diğerlerinde cesaret aşılamaya ve halkı akıl hastalığı hakkında eğitmeye yardımcı olabilir.
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