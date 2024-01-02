Hastanede küfürler havada uçuştu! Kayıt açmayan memur ağzını bozdu, o anlar kameraya alındı

İstanbul'da çekilen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Hasta kayıt sırasında yaşanan gerginliğin kameraya alınmasıyla görüntüler sosyal medyada bir anda gündem oldu.

KAYIT AÇMADI

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan olayda tıbbi sekreter S.Y. bir çocuğun kimliği olmadığı için kayıt açmak istemedi. Pointer hesabının paylaştığı videoda ailenin bu duruma itiraz etmesi üzerine gerginlik çıktı. Ortamın gerilmesiyle beraber küfürler havada uçuştu.

"YEDİRİRİM O ELİ SANA"

Tartışmanın alevlenmesi üzerine çocuğun yakınları sekreteri kameraya aldı. Görüntülerde sekreterin "Yediririm o eli sana" dedikten sonra sinkaflı konuşmaları yer alıyor. Çevrede bulunan vatandaşlar bu lafın ardından tepki göstererek "Terbiyeli konuş" diyor.

"AL KAMERAYA"

Sekreterin "Sen terbiyeli konuş" demesi üzerine vatandaşlar durumu kameraya aldıklarını söylüyor. Sinirlenen sekreter "Al al" diyerek tepki gösteriyor.

SAVCILIK TALİMAT VERDİ

Edilen küfür ve yaşanan gerginliğin ardından beyaz kod verildi. Savcılık, tüm kayıtlarla birlikte ifadelerin alınması için talimat verdi.







