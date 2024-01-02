HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hastanede küfürler havada uçuştu! Kayıt açmayan memur ağzını bozdu, o anlar kameraya alındı

Hastanede küfürler havada uçuştu! Kayıt açmayan memur ağzını bozdu, o anlar kameraya alındı

02.01.2024 10:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşananlar anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir çocuğun kimliği olmadığı için kayıt açmayan tıbbi sekreterle çocuğun ailesi tartıştı. Daha sonra olay büyüyünce tehdit ve küfürler havada uçuştu.

İstanbul'da çekilen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Hasta kayıt sırasında yaşanan gerginliğin kameraya alınmasıyla görüntüler sosyal medyada bir anda gündem oldu.

22

KAYIT AÇMADI

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan olayda tıbbi sekreter S.Y. bir çocuğun kimliği olmadığı için kayıt açmak istemedi. Pointer hesabının paylaştığı videoda ailenin bu duruma itiraz etmesi üzerine gerginlik çıktı. Ortamın gerilmesiyle beraber küfürler havada uçuştu.

"YEDİRİRİM O ELİ SANA"

Tartışmanın alevlenmesi üzerine çocuğun yakınları sekreteri kameraya aldı. Görüntülerde sekreterin "Yediririm o eli sana" dedikten sonra sinkaflı konuşmaları yer alıyor. Çevrede bulunan vatandaşlar bu lafın ardından tepki göstererek "Terbiyeli konuş" diyor.

aaaaBaşlıksız-1 sarı şerit

"AL KAMERAYA"

Sekreterin "Sen terbiyeli konuş" demesi üzerine vatandaşlar durumu kameraya aldıklarını söylüyor. Sinirlenen sekreter "Al al" diyerek tepki gösteriyor.

SAVCILIK TALİMAT VERDİ

Edilen küfür ve yaşanan gerginliğin ardından beyaz kod verildi. Savcılık, tüm kayıtlarla birlikte ifadelerin alınması için talimat verdi.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bomba gibi patladı! Sokağı aydınlattıBomba gibi patladı! Sokağı aydınlattı
Prof. Dr. Ercan: 'İlkbahara gelmeden bir deprem göreceğiz'Prof. Dr. Ercan: 'İlkbahara gelmeden bir deprem göreceğiz'
Tüm seçmenleri ilgilendiriyor! Merakla beklenen liste belli olduTüm seçmenleri ilgilendiriyor! Merakla beklenen liste belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Ümraniye Beyaz Kod hastane
En Çok Okunan Haberler
Ödemelere 'memur zammı' dokunuşu

Ödemelere 'memur zammı' dokunuşu

Volkan Konak'tan Diyanet İşleri Başkanı'na sert ifadeler! "Maaşınıza..."

Volkan Konak'tan Diyanet İşleri Başkanı'na sert ifadeler! "Maaşınıza..."

13 yaşındaki kıza annesiyle aynı yatakta taciz! Pilates dersleri...

13 yaşındaki kıza annesiyle aynı yatakta taciz! Pilates dersleri...

Sinan Ateş hakkında 'hain' çıkışı tartışma yarattı! "Gereği yapıldı"

Sinan Ateş hakkında 'hain' çıkışı tartışma yarattı! "Gereği yapıldı"

Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında sürpriz iddia!

Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında sürpriz iddia!

2024'ün ilk 'Putin öldü' iddiası!

2024'ün ilk 'Putin öldü' iddiası!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Su geçirmez, zor koşullara dayanıklı, konforlu! Sizin için inceledik

Su geçirmez, zor koşullara dayanıklı, konforlu! Sizin için inceledik

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Fiyatı düştü! Çok satan Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Fiyatı düştü! Çok satan Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.