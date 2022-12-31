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Hastanede tepki çeken görüntüler! Yoğun bakım önünde böyle TikTok videosu çektiler

31.12.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da özel bir hastanede ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekti. Aylar sonra ortaya çıkan görüntülerde, hastanenin yoğun bakım ünitesinde sağlık çalışanlarının TikTok videosu çektiği ortaya çıktı. Görüntülerde, personelin yoğun bakım ünitesi önünde alışveriş arabasına bindiği ve video çektiği anlar yer aldı. O anlar, görüntüleri izleyen vatandaşlara 'pes' dedirtti.

Hastanede tepki çeken görüntüler! Yoğun bakım önünde böyle TikTok videosu çektiler

Elazığ'daki özeli bir hastanede çekilen ve aylar sonra ortaya çıkan görüntüler herkesi şoke etti. Tepkiye yol açan görüntülerde, hastanedeki sağlık çalışanlarının TikTok videosu için yaptıkları yer aldı. 'Pes' dedirten görüntülerin, yoğun bakım ünitesi önünde çekilmiş olması akıllara durgunluk verdi. İşte akılalmaz o olayın detayları...

YOĞUN BAKIM ÖNÜNDE SKANDAL VİDEO

Özel bir hastanede aylar sonra ortaya çıkan görüntülerde 3 sağlık çalışanının sosyal medya paylaşım platformları için yoğun bakım ünitesi önünde video çektiği görüldü.

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Getirdikleri alışveriş arabasını sedye olarak kullanan personelin, daha sonra yoğun bakım yazısının önünde hem video hem de fotoğraf çektiği görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu. (İHA)

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