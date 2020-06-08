Hata mı yoksa değil mi: WhatsApp telefon numaraları internete yayıldı!

WhatsApp günümüzde artık hayatımızın bir parçası haline geldi. WhatsApp'ta bu popülerliğinin farkında bu yüzden uygulamasına çeşitli özellikler ekliyor. Bu özelliklerden biri de 'Sohbet etmek için tıklayın' özelliği. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, telefon numaralarını kaydetmeden başka WhatsApp kullanıcılarıyla sohbet edebiliyor, OR kod okutarak hemen sohbet etmeye başlayabiliyor. Böylece ' Sen bana telefon numaranı ver, sonra ben sana mesaj atayım, sen beni ekle' gibi prosedürlere gerek kalmıyor. Fakat iddialara göre bu özelliğin darkweb gibi karanlıkta kalan bir yüzü var ve bu yüz Athul Jayaram ismindeki bir 'hata avcısı' tarafından açığa çıkartılmış durumda.

TELEFON NUMARALARI WHATSAPP SAYESİNDE GOOGLE'DA PAYLAŞILDI

Threatpost'ta çıkan bir habere göre Athul Jayaram, WhatsApp'ın 'Sohbet etmek için tıklayın' özelliği üzerinden incelemeler yaptı. Jayaram yaptığı incelemelerde bu özellik sayesinde WhatsApp'taki telefon numaralarının Google'da listelendiğini fark etti. Yani, WhatsApp kullanan birçok kişinin telefon numarası, çok basit bir arama ile Google'da görüntülenebiliyordu. Ardından hata avcısı, bu durumun risk teşkil ettiğini söyleyerek, karşılaştığı durumu Facebook'a ve WhatsApp'a bildirdi. Çünkü kendisinin de açıkladığı gibi kötü niyetli kişiler, WhatsApp'taki kişilerin kişisel bilgilerine ulaşabilir,bu kişiler bilgiler yoluyla başka hesaplardan kişinin fotoğraflarına ulaşabilir, onları Google'daki numaralar yoluyla arayıp taciz edebilirdi. Facebook ise bulunan bu hatanın ardından ilginç bir açıklamaya imza attı.