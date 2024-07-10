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  4. Hatay kıyısında adrenalin ve panik bir arada! Derinliklere dalan dalgıç köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi

Hatay kıyısında adrenalin ve panik bir arada! Derinliklere dalan dalgıç köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi

10.07.2024 12:01
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Akdeniz'in derinliklerine dalan dalgıç karşılaştığı manzarayla adrenalin dolu anlar yaşadı, o eşsiz görüntüleri ölümsüzleştirmeyi de başarabildi. En tehlikeli köpek balıklarından biri olduğunu belirttiği camgöz ile burun buruna gelen dalgıç "Karınlarının tok olduğunu düşündüğümüzden dolayı bizle çok ilgilenmediler" dedi.

Hatay kıyısında adrenalin ve panik bir arada! Derinliklere dalan dalgıç köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi

Dalgıç Akın Rıdvanoğlu, Hatay'ın Samandağ ilçesi kıyısından Akdeniz'in derinliklerine daldı. Dalış sırasında köpek balığı sürüsüyle burun buruna gelen Rıdvanoğlu "Aslında hem heyecan verici hem de korkutucu bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Camgöz aslında en tehlikeli köpek balıklarından biridir" deyip yaşadıklarını anlattı.

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TEPE KAMERASIYLA KAYDETTİ

Yer üstü zenginliği ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Hatay’ın kıyıları da birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Akdeniz’in derinliklerine Samandağ ilçesinde dalan dalgıç Akın Rıdvanoğlu, köpek balığı sürüsüyle karşılaştı.

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Bu anları tepe kamerasıyla kayıt altına alan Rıdvanoğlu, eşsiz görüntüler kaydetti.

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"DALIŞTA BİR BALIK KALABALIĞI DİKKATİMİZİ ÇEKTİ"

Ekibiyle dalış yapan Akın Rıdvanoğlu yaşananları şöyle anlattı:
“Hafta sonu arkadaşlarla beraber Karamağara dediğimiz bölgede bir dalış gerçekleştirdik. Dalışta bir balık kalabalığı dikkatimizi çekti. Biraz daha derine indiğimizde orada köpek balıklarına denk geldik.

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"TOK OLDUKLARINDAN BİZLE İLGİLENMEDİLER"

Bu bizi biraz daha heyecanlandırdı, biraz daha yaklaşmak istedik. Bize zarar vermeyeceklerini düşündük ki zaten de öyle oldu. Karınlarının tok olduğunu düşündüğümüzden dolayı bizle çok ilgilenmediler. Zaten biz kendilerine yem dağıttık. Balıkları da denize saldık biraz bundan dolayı görüp de çekmek istedik.

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"ASLINDA EN TEHLİKELİ KÖPEK BALIKLARINDAN BİRİDİR"

Aslında hem heyecan verici hem de korkutucu bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Camgöz aslında en tehlikeli köpek balıklarından biridir. Bu cins aç değilse hiç saldırı yapmaz, hiç saldırı gerçekleşmez. Ama aç ise, ne görürse, hangi canlıya denk gelirse direkt saldırı yapıp onu parçalama veya yeme atağında bulunacaktır.”

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Hatay köpekbalığı
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