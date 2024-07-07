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Hava durumu tahminleri geldi: Sıcak hava dalgası ve sağanak devam ediyor: 42 dereceleri göreceğiz!

07.07.2024 08:20
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Hava durumu raporunda yeni haftada da yine sıcak hava ve sağanak yağış haberleri görülüyor. Batı bölgeleri sıcak hava dalgasının etkisine girerken doğu bölgelerinde ise sağanak yağışların devam edecek. Hava sıcaklıkları batı bölgelerinde bazı illerde 40 ila 42 dereceleri bulacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Hava durumu tahminleri geldi: Sıcak hava dalgası ve sağanak devam ediyor: 42 dereceleri göreceğiz!

İstanbul'da nemli günler başladı ve sıcaklık arttı, Ankara'da sıcaklık temmuz ortalamasının 4 derece üzerinde seyrediyor. İzmir de çok sıcak ancak rüzgarların sert esmesi bir nebze de olsa rahatlık sağlıyor. İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa güneşli 35 derece. Antalya'da bağıl nem 3 gün daha düşük, sıcaklık 39 derece.

Marmara'da hava bugünlerde çok sıcak ve nemli olmaya başladı. Poyrazın hafta boyunca sert esecek olması biraz olsun serinlik sağlayacak. Bölgede sıcaklıklar 32-34 derece aralığında.

İç Anadolu'da haftanın ilk gününden itibaren sıcak hava etkisini hissettirecek. Rüzgarlar kuzeyden sert esiyor. Sivas civarında yerel yağışlar görülebilecek. Eskişehir 35, Konya ve Kayseri 33, Niğde 31 derece.

Ege yeni sıcak hava dalgasından en fazla etkilenecek olan bölge. Pazartesi Manisa, Muğla ve Denizli 40, Aydın 42, Afyon 34, Bodrum 38 derece. Rüzgarların sert ve serin esmesi ,sıcak çarpması riskini biraz azaltıyor.

Akdeniz'de çoğu şehirde hava kuru ancak çok sıcak. Öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. Adana 38, Kahramanmaraş 40, Isparta 35 derece.

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Karadeniz'in batısı açık, doğusunda sağanaklar sürüyor, Ordu-Artvin boyunca pazartesi ve salı günü beklenen yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Bolu ve Kastamonu 32, Samsun 31, Trabzon 28 derece.

Doğu Anadolu'da Erzincan-Erzurum-Van-Hakkari arasında yine şiddetli yağış bekleniyor, sele karşı dikkatli olunmalı. Erzurum 24, Malatya açık 35 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık devam edecek, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 40 derece.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


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