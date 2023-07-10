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Havada kaos! Bir anda yumruk yumruğa kavgaya tutuştular: Sebebi ise duyanları şaşkına çevirdi...

10.07.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malta'dan İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden bir uçakta iki yolcu yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Araya girmenin bile zor olduğu görüntülerde yolcular büyük panik yaşadı. Dehşet anları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi. İşte haberin tüm detayları!

Havada kaos! Bir anda yumruk yumruğa kavgaya tutuştular: Sebebi ise duyanları şaşkına çevirdi...

Malta'dan Londra'nın Stansted havaalanına seyahat eden bir uçakta şoke eden kavga görüntüleri ortaya çıktı. Bu haftanın başlarında gerçekleştiği belirtilen olayda iki kişi birbirine girdi. Yolcuların büyük panik yaşadığı olayın sebebi ise sonradan ortaya çıktı.

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SEBEBİ SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Yan yana oturan iki kişi arasındaki kavganın sebebi yer verme kavgası olarak belirtildi.

İddialara göre koridora geçmek isteyen bir yolcu yanında oturan kişiden izin istedi.

Fakat yanında oturan yolcu adamın geçmesine izin vermeyince tartışma başladı.

Kısa sürede yükselen tartışmanın büyük bir kavgaya döndüğü aktarıldı.

Kavga eden yolcular diğer yolcular tarafından her ne kadar sakinleştirilmeye çalışılsa da bu mümkün olamadı. Uçak görevlilerinin de dahil olmak zorunda kaldığı olayda bir tanığın, "İngiliz adam, Amerikalı adamın cam kenarına geçmesine izin vermedi ve ardından karşılıklı küfürleşmeler başladı. Ardından da arbede başladı." dediği ifade edildi.

Olay yüzünden uçak seferinin iki saat rötar yaptığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Malta kavga

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