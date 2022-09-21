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Havalar tamamen soğumadan serin sonbahar günlerinde giyilebilecek en güzel parçalar

20.09.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakıcı sıcakların kaybolduğu şu günlerde birçoğunuzun aklına "Dışarı çıkarken ne giysem?" sorusu takılabilir. Bu noktada serin sonbahar günlerinde sizi sıcak tutarken bunaltmayacak parçaları değerlendirebilirsiniz. Eğer gardırobunuza göz attığınızda yeni kıyafetlere ihtiyacınız olduğunu fark ettiyseniz doğru yerdesiniz! Sonbahar şıklığınızı tamamlayacak birbirinden güzel parçaları bir araya getirdik.

Havalar tamamen soğumadan serin sonbahar günlerinde giyilebilecek en güzel parçalar

Sonbahar, kıyafet seçimi bakımından zor bir mevsim. Bazen üşümenize bazen terlemenize yol açan giysiler, hastalanmanıza bile neden olabilir. Neyse ki doğru kıyafet seçimleri daima kurtarıcınız olur! Kış mevsimine girmeden sonbahar şıklığını yaşamak isteyenlere mükemmel öneriler hazırladık. Stilinize en uygun olanı seçmek için geç kalmayın, deriz!

1. Kadifenin şıklığını ve sıcaklığını yaşayın: butikburuc Kadın Camel Çizgili Kadife Gömlek

Havalar tamamen soğumadan serin sonbahar günlerinde giyilebilecek en güzel parçalar

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Sonbahar ve kış aylarının gözdesi olabilecek butikburuc Kadın Camel Çizgili Kadife Gömlek, şık tasarımıyla göz kamaştırır. Hem pantolon hem eteklerle kombinleyebileceğiniz model, gardırobunuzun demirbaşı olur. Sonbaharla mükemmel bir uyum sağlayan camel rengi sayesinde kıyafetlerinizi sıcak bir dokunuşla tamamlar ve tarzınıza daha havalı bir görünüm kazandırır. %65 pamuk, %35 polyester kumaştan üretilen gömlek; dayanıklı kumaşı ile uzun ömürlü bir kullanım vadeder. Her iki yanında bulunan kapaklı torba cepleri ve çıtçıtlı düğmeleriyle pratiklik sunan modele şans verebilirsiniz.

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2. Trençkot sevenler buraya: TRENDYOLMİLLA Haki Oversize Kemerli Su İtici Özellikli Uzun Trençkot

Havalar tamamen soğumadan serin sonbahar günlerinde giyilebilecek en güzel parçalar

Sonbahar mevsiminin popüler giysilerinden olan trençkotlar, tahtını daima koruyor. TRENDYOLMİLLA Haki Oversize Kemerli Su İtici Özellikli Trençkot, estetik tasarımıyla stilinizi şık bir biçimde tamamlar. Serin havalarda üzerinizde ağırlık hissi oluşturmadan sizi koruyan trençkot, rahat bir kullanım sağlar. Gabardin kumaşı sayesinde su itici özelliği olan ürün, çok şiddetli yağmura maruz kalmadığı sürece su geçirmez. Düğmeli ve kuşaklı modeliyle size sportif bir görünüm kazandıran trençkot, her ortamda rahatlıkla giyilebilir. Her iki yanında bulunan cepleri ile rahat bir kullanım sunan modeli beğendiyseniz acele edin, deriz!

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3. Şıklığınızı uzun triko bir hırkayla tamamlayın: LAFABA Kadın Uzun Balon Kol Hırka

Havalar tamamen soğumadan serin sonbahar günlerinde giyilebilecek en güzel parçalar

Rahat ve havalı duruşuyla beğeni kazanan LAFABA Kadın Uzun Balon Kol Hırka, stilinizde fark yaratır. Havaların serinlediği sonbahar günlerinde gardırobunuza zarif bir hırka eklemek istiyorsanız bu model size göre! Düşük omuzlu tasarımıyla iddialı bir görünüm sağlayan hırka, standart beden olarak üretilir. %98 akrilik, % 2 polyamid kumaştan elde edilen ürün; konforlu bir kullanım sağlar. Maksimum 30 derecelik sıcaklıkta sıkma yapmadan yıkayabileceğiniz ürünü düşük sıcaklıkta ütüleyebilir, dilerseniz kuru temizlemeye de verebilirsiniz. Beş farklı seçeneği ile zevkinize en uygun rengi temin edebileceğiniz hırka gözdeniz olmaya aday!

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4. Denim elbiseyle sonbahar şıklığı: Select Moda Kadın Mavi Önden Düğmeli Kuşaklı Uzun Kollu Elbise

Havalar tamamen soğumadan serin sonbahar günlerinde giyilebilecek en güzel parçalar

Dört mevsim keyifle kullandığınız denim kıyafetler, her sezon popülerliğini koruyan parçalar arasında. Zarif tasarımıyla göz kamaştıran Select Moda Kadın Mavi Önden Düğmeli Kuşaklı Uzun Kollu Elbise, şıklığı ve konforu bir arada yaşatır. Çevreye duyarlı, hafif ve hassas kumaştan üretilen model; sağlığa zarar veren kimyasallar içermez. Çift cepli ve kuşaklı modeli ile şık bir görünüm sergileyen model, onu gören herkesin beğenisini kazanır. %69 koton, %28 polyester ve %3 elastan kumaştan üretilir. Dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunar. Kuru temizleme önerilmeyen kot elbiseyi maksimum 30 derecede yıkayabilirsiniz.

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5. Şık ve zarif modeliyle AYHAN 7638 Kemerli Tayt Pantolon

Havalar tamamen soğumadan serin sonbahar günlerinde giyilebilecek en güzel parçalar

Sırada mercan rengin cazibesini kombinlerinize taşıyacak bir model var. AYHAN 7638 Kemerli Tayt Pantolon, sıcak rengiyle tarzınıza enerji katar. Kemerli modeliyle şık bir görünüm sağlayan pantolonu, gündelik kullanımdan ofis hayatınıza kadar her yerde rahatlıkla giyebilirsiniz. %86 polyester ve %14 elastan kumaştan üretilen model, esnek ve dayanıklı bir yapıya sahip. Gömlek, bluz ve blazer ceketlerle kombinleyebileceğiniz pantolon; tarzınızda mükemmel bir uyum yakalamanızı sağlar. Mercan rengin dışında buz mavisini de tercih edebileceğiniz ürün, dört mevsim kurtarıcınız olabilir. Eğer gardırobunuza şık ve kullanışlı bir model eklemek istiyorsanız bu parçayı tercih edebilirsiniz.

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6. Siyah elbiseler daima işinize yarayabilir: bayansepeti Esnek Kumaş Ceket Yaka Cep Detay Siyah Elbise

Havalar tamamen soğumadan serin sonbahar günlerinde giyilebilecek en güzel parçalar

Kadın modasının vazgeçilmez parçası olan siyah elbiseler, daima kurtarıcınız olabilir. Zarif modeliyle hem gündüz hem gece kullanabileceğiniz bayansepeti Esnek Kumaş Ceket Yaka Cep Detay Siyah Elbise, size kusursuz bir şıklık sunar. Esnek krep kumaşı sayesinde gün boyu rahat etmenizi sağlar. %90 polyester ve %10 elastan materyalden üretilen model, sağlam yapısı ile uzun süre gardırobunuzda yer alır. Kruvaze yakasıyla hoş bir görünüm sergileyen modeli yüksek topuklu ayakkabılarla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Kemer hediyesi ile gönderilen bu şık ve gösterişli elbiseye şans vermek ister misiniz?

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7. Blazer ceket ile sonbahar şıklığı: butikburuc Kadın Bej Kemer Detaylı Düğmeli Kruvaze Blazer Ceket

Havalar tamamen soğumadan serin sonbahar günlerinde giyilebilecek en güzel parçalar

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Şık ve gösterişli modeliyle favoriniz olacak butikburuc Kadın Bej Kemer Detaylı Düğmeli Kruvaze Blazer Ceket, iddialı bir görünüm sunar. Hem kemerli hem kemersiz kullanabileceğiniz model, ofis hayatından özel davetlere kadar size eşlik eder. Siyah astarı sayesinde kollarını katlayarak da kullanabileceğiniz ceketle daha sportif bir görünüm de oluşturabilirsiniz. %47 polyester, %50 pamuk ve %3 elastan kumaştan üretilen modeli mini elbise olarak da kullanabilirsiniz. Ceketi gümüş takılar ile kombinleyerek kusursuz bir stile kavuşabilirsiniz. Bej rengi ile kombinlerinize kolayca uyum sağlayacak ceketi kaçırmayın!

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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