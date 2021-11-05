Havalimanını birbirine kattılar! "Sizi öldürürüm"

Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanında yolcular ortalığı birbirine kattı.

UÇUŞ OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Geçtiğimiz pazartesi günü Confins şehrine yapılan uçuş, Confins’teki olumsuz hava koşulları sebebiyle kalkıştan sonra iptal edildi ve uçak Guarulhos Havalimanına geri dönmek zorunda kaldı. Uçuş ertesi güne ertelenince bazı yolcular geceyi havaalanında geçirecekleri için tepki gösterdi.

"BEBEĞİM HASTALANIRSA SİZİ ÖLDÜRÜRÜM"

Bazı yolcular, havayolu şirketi çalışanlarına bağırdığı ve bir yolcunun ise eline aldığı metal sütun ile havayolu şirketine ait bankoya saldırdığı görüldü. 5 aylık bebekleri olduğunu belirten yolculardan biri, “Bebeğim hastalanırsa sizi öldürürüm” diyerek havayolu çalışanlarını tehdit etti.

GOL havayolu tarafından yapılan açıklamada ise, ertesi güne ertelenen uçuşta bulunan tüm yolcuların konaklamasının şirket tarafından sağlandığını bildirildi. (İHA)



