HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Havayolu şirketinde fuhuş skandalı! Hostes ekibi seks çetesi çıktı... Akılalmaz detaylar!

Havayolu şirketinde fuhuş skandalı! Hostes ekibi seks çetesi çıktı... Akılalmaz detaylar!

11.08.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vietnam Havayolları'nda görev yapan kabin ekibinin aynı zamanda seks çetesi oldukları öğrenildi. Hosteslerin para karşılığında zengin müşterilerle birlikte oldukları, Ho Chi Minh şehrindeki lüks bir otele yapılan baskın sonucu ortaya çıktı.

Havayolu şirketinde fuhuş skandalı! Hostes ekibi seks çetesi çıktı... Akılalmaz detaylar!

Vietnam Havayolları'nda skandal bir olay yaşandı. Kabin ekibindeki bazı hosteslerin gecelik bin ila 3 bin dolar aralığındaki bir meblağ karşılığında zengin kişilerle birlikte oldukları ortaya çıktı.

12

SUÇÜSTÜ BASKIN YAPILDI

Polis tarafından Çarşamba akşamı Ho Chi Minh şehrinde lüks bir otele yapılan baskında üç aktif uçuş görevlisi suçüstü yakalandı.

14

Yetkililerden yapılan açıklamada, 30 kadar hostesin eskort olarak ek iş yaptığı ifade edilirken, gecelik 2360 Sterlin civarında bir ücret talep ettikleri ortaya çıkartıldı.

16

26 YAŞINDAKİ ELEBAŞI MÜŞTERİLERİ CEZBETMEK İÇİN...

Polis tarafından seks ve fuhuş hizmetleri komisyonculuğu şüphesiyle tutuklanıp gözaltına alınan 26 yaşındaki Vo Thi My Hanh'ın müşterileri cezbetmek için havayolu üniformalı hosteslerin fotoğraflarını müşterilere ilettiği öğrenildi.

Ayrıca polis tarafından Hanh'ın Vietnam Havayolları'na yeni girdiği ifade edildi.

Hanh'ın aylık 33 bin Sterlin kazanç elde ettiği belirtildi.

15

FUHUŞ AĞINA BÖYLE ÇEKİYORMUŞ

Elebaşı 26 yaşında Hanh'ın diğer hostesleri ağına sosyal medyadaki şatafatlı hayatıyla çektiği öğrenildi.

Dünyanın dört bir yanından lüks konumlardaki fotoğraflarını paylaşan Hanh, özel müşteri ağırlama yöntemi geliştirdiğini ifade ederek diğer hostesleri fuhuş ağına sürüklediğini söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ülkede bomba alarmı! 14 bin kişi tahliye edildi... O ülkede bomba alarmı! 14 bin kişi tahliye edildi...
Nevşehir'de baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdüNevşehir'de baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Boğazına çengelli iğne kaçtı! 5 aylıkken ölümle burun buruna geldiBoğazına çengelli iğne kaçtı! 5 aylıkken ölümle burun buruna geldi
Anahtar Kelimeler:
Hostes Vietnam fuhuş

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.