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  4. Havuzda horon teptiler! İlginç anların yaşandığı düğünde çılgın eğlence

Havuzda horon teptiler! İlginç anların yaşandığı düğünde çılgın eğlence

24.07.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de Karadenizli ailenin düğününde davetliler çılgınca eğlenip havuzda horon tepti. İlginç anların yaşandığı düğünde damatlığıyla suya atlayan damat da davetlilerin havuz eğlencesine katıldı.

Akçakoca'da dün akşam gerçekleştirilen düğünle Kalkın Köyü'nde fındık üreticisi Vefa Güven ile Gizem çifti dünya evine girdi. Karadenizli ailenin düğünü ilginç anlara sahne oldu. Düğünün yapıldığı mekanda çılgınca eğlenen davetliler, hızını alamayıp elbiseleriyle havuza atladı.

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HAVUZDA HORON TEPTİLER

Düğün coşkusunu havuzda devam ettirerek, horon tepen davetlilere damat da eşlik etti. Damatlığıyla suya atlayan damat bir süre yüzdükten sonra havuzdan çıkarak, ıslak kıyafetleriyle gelinle dans etti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Akçakoca
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