Havuzda horon teptiler! İlginç anların yaşandığı düğünde çılgın eğlence

Akçakoca'da dün akşam gerçekleştirilen düğünle Kalkın Köyü'nde fındık üreticisi Vefa Güven ile Gizem çifti dünya evine girdi. Karadenizli ailenin düğünü ilginç anlara sahne oldu. Düğünün yapıldığı mekanda çılgınca eğlenen davetliler, hızını alamayıp elbiseleriyle havuza atladı.

HAVUZDA HORON TEPTİLER

Düğün coşkusunu havuzda devam ettirerek, horon tepen davetlilere damat da eşlik etti. Damatlığıyla suya atlayan damat bir süre yüzdükten sonra havuzdan çıkarak, ıslak kıyafetleriyle gelinle dans etti. (DHA)





