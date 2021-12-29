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Hawaii'den arazi alan Mark Zuckerberg'e yerel halktan tepki: "yeni bir monarşi"

29.12.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Hawaii'deki topraklarını genişleterek, 17 milyon dolara yeni bir arazi satın aldı. Ancak birçok yerel sakin Zuckerberg'in arazi alımlarına "yeni bir monarşi" olarak bakıyor.

Hawaii'den arazi alan Mark Zuckerberg'e yerel halktan tepki: "yeni bir monarşi"

Mark Zuckerberg, Facebook ile milyonlarca kişinin hayatına dokunmayı başardı. Facebook ve Facebook sonrası attığı adımlar ise Zuckerberg'e teknoloji milyarderi unvanını getirdi. Şimdilerde Facebook'un çatı şirketi Meta CEO'su olarak görevine devam eden Zuckerberg, şimdi ise Hawaii'de aldığı arazi ile gündemde.

MARK ZUCKERBERG'DEN ARAZİ BİR ARAZİ YATIRIMI DAHA

Business Insider'ın haberine göre, Mark Zuckerberg, Kauai adasında 110 dönümlük bir arazi daha satın aldı. Bu son eklemeyle, Zuckerberg'in Ko'olau Ranch takma adını verdiği mülkü, Kauai'nin kuzey kıyısında yaklaşık 1.500 dönüme ulaştı.

Zuckerberg'e 17 milyon dolara mal olduğu aktarılan arazi, 2006'da barajı yıkılan ve yedi kişinin ölümüne neden olan bir sele yol açan asırlık bir rezervuarı da içeriyor. Rezervuar onarılmadı ve yüksek riskli olarak kabul edildi, ancak Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, sözcüleri Ben LaBolt aracılığıyla rezervuarla ilgili yasal gereklilikleri yerine getirmeye kararlı olduklarını söyledi.

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Zuckerberg

Bu son satın alma Zuckerberg'in bu yılki ikinci arazi satın alma işlemi oldu. Zuckerberg, mart ayında, Kauai'de bir halk plajı ve çalışan bir sığır çiftliği içeren yaklaşık 600 dönümlük arazi için 53 milyon dolar ödemişti. Bu, 2014 yılında yakınlarda satın aldığı 750 dönüme eklenmişti.

LaBolt verdiği demeçte, "Mark ve Priscilla, Ko'olau Çiftliği'ndeki evlerini inşa etmeye devam ediyor" dedi. Çiftin, "çalışan bir çiftliği işletmek, korumayı teşvik etmek, sürdürülebilir tarım üretmek ve vahşi yaşamı korumak için bir dizi topluluk ortağıyla yakın çalıştığını" ekledi.

"YEREL BİR MONARŞİ"

Ancak çiftin adadaki varlığı, oraya kök salmalarından bu yana geçen yedi yıl içinde tartışmalı olmaya devam ediyor. Insider'dan Tyler Sonnemaker, geçtiğimiz ay birçok yerel sakinin Zuckerberg'in arazi alımlarını adanın tarihine saygı duymayan "yeni bir monarşi" olarak gördüğünü bildirmişti.

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KOMŞULARINI KIZDIRDI

Öte yandan Zuckerberg , otoyol ve yol gürültüsünü azaltmak amacıyla mülkünün etrafına 6 metrelik bir duvar inşa ederek 2016 yılında komşularını ilk kez kızdırdı. Bir yıl sonra Zuckerberg, mülkü içinde arazi parselleri üzerinde mülkiyet iddiası bulunan ailelere karşı dava açtı. Ancak bölge sakinleri hareketi "neokolonyalizm" (yeni sömürgecilik) olarak nitelendirdi.

Daha sonra Zuckerberg, kendisinin ve eşi Chan'ın "bunu düzeltmek, toplulukla konuşmak ve daha iyi bir yaklaşım bulmak" istediğini söyleyerek davadan vazgeçti. Araziler sonunda açık artırmayla satıldı; dördünden üçü, Zuckerberg'in desteklediğini söylediği bir teklif sahibine gitti.

Zuckerberg, eşi Chan ve iki kızı California'da yaşarken, görünüşe göre son iki yıldır Hawaii'deki malikanesinde daha fazla zaman geçiriyorlar. Mart ayında çift, pandemi nedeniyle işlerini kaybeden Kauai sakinleri için bir iş programına 4,2 milyon dolar bağışladı ve yakın zamanda 4,85 milyon dolarlık uygun fiyatlı konut hibesi verdi.


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Mark Zuckerberg
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