Hayatı mahvediyor! Yediklerinizden bulaşıyor, kıl kurdu belirtileri nelerdir? Tedavisi nedir?

Kıl kurdu çok yaygın olan bağırsak parazitidir. Kıl kurtları genellikle çocuklarda görülse de yetişkinlerde de görülmektedir. Birçok nedene bağlı olarak gelişen kurtlar iyi yıkanmamış sebzeler ve pişmemiş etler, yeterince temizlenmeyen eller üzerinden bulaşma yapmaktadır. Mikroskobik yumurtalar bulunduran yiyecek, içecek veya parmaklar yoluyla ağza taşınabilir. Yutulan yumurtalardan çıkan larvalar, ince bağırsakta birkaç hafta içinde yetişkin kurtlara dönüşür ve daha sonra kalın bağırsağa giderek yerleşir. Kıl kurdu yumurtaları, kirli ellerde, yüzeylerde ve nesnelerde bulunabilir. Kıl kurtlarının mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Eğer ki kıl kurdu belirtilerini gösteriyorsanız doktora başvurmalısınız.

KIL KURDU BELİRTİLERİ

Bağırsak/kıl kurdu belirtileri şöyledir:

Karın ağrısı

Şişkinlik

Bulantı

Kusma

İshal

Kilo alamama

Kansızlık

Anüste kaşıntı

KIL KURDU TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Bağırsak kurtları özellikle çocuklarda gelişim geriliğine sebep olabilir. Çok sayıda olan parazitlerde bağırsak tıkanıklığı görülebilir. Bazı parazitlerin larvaları akciğer ve karaciğer gibi organlara yerleşip oraya özgü şikayetler yapabilmektedir. Ayrıca zatürre, kanama gibi ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilirler. Bağırsak parazitleri ishale neden olduğunda, büyük tehlike dehidrasyondur. Dehidrasyon hızla ciddileşebilir ve hatta yaşamı tehdit edebilir. Dehidrasyon belirtileri arasında koyu renkli idrar, normalden daha az idrara çıkma, aşırı susama, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk ve çimdiklendikten sonra kabarık kalan cilt yer alır. Bebeklerde ve yeni yürümeye başlayan çocuklarda, ağız ve dil kuruluğu, halsizlik, sinirlilik, kuru ağlama, çökük gözler ve yanaklar görülebilir.

KIL KURDUNUN TEDAVİSİ NEDİR?

Tanısı konular bağırsak parazit enfeksiyonları uzman doktorun uygun gördüğü medikal ilaç ile tedavi edilmektedir. Bağırsak parazit tedavisi kişinin şikayetlerine göre planlanır. Semptomlar hafifse ve kişi sağlıklıysa, protozoal enfeksiyonlar kendiliğinden geçebilir. Belirtiler şiddetli veya kalıcı olduğunda, ilaçlar enfeksiyonun çözülmesine yardımcı olabilir. Helmint enfeksiyonları için solucan önleyici ilaçlar enfeksiyonu temizleyebilir. Tüm bağırsak enfeksiyonlarında bol sıvı içerek dehidrasyonu önlemek önemlidir. Yeniden enfeksiyonun önlenmesi, kıyafetleri, çarşafları ve havluları yıkayarak kullanmak tedavi için çok önemlidir.

KIL KURDUNDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?