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Hayatını değiştiren meditasyon yöntemini paylaştı! "Lindsay Lohan gibi ben de duşta meditasyon yapıyorum"

28.11.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meditasyon gün içerisinde yaşadığımız stresi, gerginliği azaltarak rahatlamamızı sağlayabiliyor. İnsanların rahatlamalarını sağlayan meditasyon yöntemleri değişiklik gösteriyor. TikTok'ta #ShowerMeditation hashtag'i ile trend olan duşta meditasyon yöntemini paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı bu yöntemin hayatını değiştirdiğini belirtti.

Hayatını değiştiren meditasyon yöntemini paylaştı! "Lindsay Lohan gibi ben de duşta meditasyon yapıyorum"

31 yaşındaki yoga eğitmeni Meka Taylor, Ekim 2021'de bir kimlik krizinin sancıları içinde olduğunu o yıl evlay edinildiğini öğrendiğini paylaştı. Taylor, zihinsel bir çöküşün eşiğinde, hayat kurtaran bir akıl sağlığı hilesi buldu. Taylor The Post'a " Duşta meditasyon yapmak hayatımı değiştirdi" dedi. "Daha önce mümkün olduğunu bile bilmediğim şekillerde iyileşmeme yardımcı oldu."

ANINDA RAHATLAMA HİSSETTİ

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Gençliğinden beri mat meditasyonu ve yoga uygulamıştı, ancak geçen Kasım ayında evlat edinilmesinin ve rahatsızlığının açığa çıkması nedeniyle yoğun bir stres kaynaklı gerginlik duygusu yaşadıktan sonra yeni bir yol denedi. Taylor duşa atladı ve akan, ayrılabilir musluğu doğrudan göğsüne doğrultarak suyun acıttığı yere çarpmasını sağladı. Neredeyse anında rahatlatıcı bir rahatlama hissetti.

MEDİTASYON SIRASINDA SUYUN RENGİNİ HAYAL EDİYOR

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Artık her gece duşta sıcak suyla meditasyon yapan Taylor, "Bu sadece bedenimin değil, ruhumun da kasıtlı bir temizliği" dedi. "Suyun farklı renkler olduğunu hayal ediyorum," diye devam etti, "ve göğsümde o kaygıyı hissettiğimde sıcak suyun yeşil olduğunu ve kalbimdeki kaygıyı temizlediğini hayal ediyorum." Arınma ritüeli ona 10 dakikalık dikkatli bir yalnızlık sunarken, Taylor banyo temelli başa çıkma mekanizmasına bağlılığında yalnız değil.

NEGATİF ENERJİYİ ATIYOR

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36 yaşındaki aktris Lindsay Lohan kısa süre önce uygulamayı övdü ve bu ayki Cosmopolitan'ın kapak kızı olarak günlük kişisel bakım rutininin "pazarlık edilemez" bir unsuru olarak nitelendirdi .TikTok hashtag'i #ShowerMeditation altında, 1,4 milyondan fazla iç huzuru arayan kişi, sakinleştirici meditasyonu tükenmişliğe dönüştürücü bir tedavi ve negatif enerjinin atılması olarak selamladı.

KÖTÜ ENERJİLERİN AKIP GİTTİĞİNİ HİSSEDİN

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Sağlıklı yaşam trend belirleyicisi Hannah Jarrah, "Her duş aldığınızda, stresinizi ve kaygınızı yıkayarak görselleştiriyorsunuz," dedi . "Korkmuş sağanak" başlıklı klip, şaşırtıcı bir şekilde 536.000 kez görüntülendi. Ekrandaki metni, "Olumsuz düşüncelerinizi yıkayan suyun gücünü hayal edin," diye devam etti. “Üzüntü, pişmanlık, öfke ve depresyonun üzerinizden akıp gittiğini hissedin. Her şeyin boşa gitmesine izin ver.”

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